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وزارة الصحة: 379 وفاة جديدة بكورونا في ايران

وزارة الصحة: 379 وفاة جديدة بكورونا في ايران
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

 اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي (الايرانية)، عن 379 وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية بين المصابين بفيروس كورونا في ايران، و ارتفاع اجمالي عدد الوفيات الناجمة عن هذا الفيروس الوبائي داخل البلاد الى 117 الفا و905 حالة.

العالم - ايران

يتبع ...

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