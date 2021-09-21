رئيس البرلمان التركي ينتقد سياسات أوروبا بشأن الهجرة والإسلاموفوبيا

العالم - تركيا

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الثلاثاء، في العاصمة مدريد لصحفيين أتراك وإسبان، على هامش زيارته الرسمية إلى إسبانيا.

وقال شنطوب إن سياسات الاتحاد الأوروبي فيما يخص الهجرة والإسلاموفوبيا وشرق المتوسط، تتسم بالتناقض وغياب المنطق والحياد عنها.

وأضاف أن الوعود التي نفذها الاتحاد الأوروبي فيما يخص اللاجئين السوريين في تركيا لا تشكل عشر إجمالي التعهدات التي قطعها على نفسه بهذا الخصوص.

وأوضح أن بعض البلدان الأوروبية تصنف الدول المعنية بالمهاجرين بأنها بلدان عليها مسؤوليات ومهام، وأخرى لها حقوق وصلاحيات، مشيرا أن هذه المقاربة تجاه مسألة الهجرة "خاطئة".

وفي سياق آخر، حذر رئيس البرلمان التركي من تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا ومعاداة الأجانب في أوروبا.