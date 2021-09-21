الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١
٠٤:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس البرلمان التركي ينتقد سياسات أوروبا بشأن الهجرة والإسلاموفوبيا

رئيس البرلمان التركي ينتقد سياسات أوروبا بشأن الهجرة والإسلاموفوبيا
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

انتقد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة والإسلاموفوبيا وملف شرق البحر المتوسط.

العالم - تركيا

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الثلاثاء، في العاصمة مدريد لصحفيين أتراك وإسبان، على هامش زيارته الرسمية إلى إسبانيا.

وقال شنطوب إن سياسات الاتحاد الأوروبي فيما يخص الهجرة والإسلاموفوبيا وشرق المتوسط، تتسم بالتناقض وغياب المنطق والحياد عنها.

وأضاف أن الوعود التي نفذها الاتحاد الأوروبي فيما يخص اللاجئين السوريين في تركيا لا تشكل عشر إجمالي التعهدات التي قطعها على نفسه بهذا الخصوص.

وأوضح أن بعض البلدان الأوروبية تصنف الدول المعنية بالمهاجرين بأنها بلدان عليها مسؤوليات ومهام، وأخرى لها حقوق وصلاحيات، مشيرا أن هذه المقاربة تجاه مسألة الهجرة "خاطئة".

وفي سياق آخر، حذر رئيس البرلمان التركي من تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا ومعاداة الأجانب في أوروبا.

روابط ذات صلة

بوريل: لا اجتماع مع إيران في الأمم المتحدة بشأن الاتفاق النووي

أوروبا تتهم واشنطن بـ"عدم الولاء" بعد أزمة الغواصات مع فرنسا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير خارجية العراق يترأس اجتماعا دوليا في نيويورك

قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلوان وتعتقل عددا من المواطنين

القبض على إرهابيين في 3 محافظات عراقية

'العفو الدولية' تحذر: مكاسب حقوق الإنسان في أفغانستان معرضة للانهيار

الرئيس الايراني يؤكد اهمية تعميق العلاقات مع ارمينيا

نيودلهي تنتقد رفض بريطانيا شهادات اللقاح الهندية