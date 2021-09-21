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شاهد.. الشعب اليمني يحتفل بذكرى ثورة 21 سبتمبر

الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

أحيا اليمنيون الذكرى السابعة لثورة 21 من سبتمبر بمسيرات حاشدة في عدة محافظات. وعبر المحتشدون عن اعتزازهم بهذه الثورة مؤكدين أنها جاءت لتلبية تطلعات الشعب اليمني في نيل حريته ورفع الوصاية الخارجية عنه.

العالم - مراسلون

في الذكرى السابعة لثورة الواحد والعشرين من سبتمبر خرج اليمنيون بالعاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى بمسيرات شعبية حاشدة و عبرت الهتافات والشعارات التي رفعها المحتشدون على استمرار الثورة حتى تحقيق كامل أهدافها وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وطرد الاحتلال .

ويرى اليمنيون أن السعودية ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية و"اسرائيل" سعت ومن خلال عملائها في الداخل إلى تدمير مقدرات اليمن في كافة المجالات ونهب ثرواته والوصاية عليه حتى جاءت الثورة وقضت على تلك المشاريع الاستعمارية ماجعلهم يحشدون لتحالف دولي بقيادة المملكة السعودية.


الفعالية تضمنت رقصات شعبية واناشيد وقصائد شعرية وشددت الجماهير على استمرارية ثورتهم حتى النصر على العدوان واكد بيان الفعالية على انجازات الثورة ومااحدثته من استنهاض لكرامة الشعب واستحقاق حريته والحفاظ على ثروات البلاد.

ويؤكد اليمنيون من خلال ضخمهم الثوري استمرارهم في النضال لمواجهة العدوان والاحتلال حتى نيل الحرية والاستقلال وكامل سيادتهم وارادتهم الحرة.

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