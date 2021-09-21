إيران تعلن استعدادها لتصدير اللقاحات الإيرانية الصنع الى فيتنام

العالم - ايران

وفي سياق لقاءاته الثنائية مع نظرائه على هامش الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، التقى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الثلاثاء ، نظيره الفيتنامي بو تان سون.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

وأعرب وزير الخارجية الايراني في هذا اللقاء عن تقديره للمواقف المبدئية لفيتنام تجاه ايران في الأمم المتحدة.

وأعلن أمير عبد اللهيان ، استعداد إيران لتصدير لقاحات إيرانية الصنع الى فيتنام لدعمها في مواجهة كورونا ، كما اعلن عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون في مجالات الصناعة والزراعة والسياحه وقال انه يترقب عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين على وجه السرعة.

بدوره شكر وزير الخارجية الفيتنامي ايران على دعمها لمرشحي فيتنام في المنظمات الدولية ، و قدم تقريرا عن آخر الأوضاع كورونا في بلاده والمشاكل التي تواجهها في هذا المجال ، معربا عن ترحيبه بالتعاون مع ايران في المجالات الاقتصادية والاستثمارات والعلمية والتقنية.