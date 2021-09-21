الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١
٠٧:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران تعلن استعدادها لتصدير اللقاحات الإيرانية الصنع الى فيتنام

إيران تعلن استعدادها لتصدير اللقاحات الإيرانية الصنع الى فيتنام
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، خلال لقائه مع نظيره الفيتنامي في نيويورك ، استعداد إيران لتصدير اللقاحات الإيرانية الصنع الى فيتنام لدعمها في مواجهة كورونا .

العالم - ايران

وفي سياق لقاءاته الثنائية مع نظرائه على هامش الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، التقى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الثلاثاء ، نظيره الفيتنامي بو تان سون.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

وأعرب وزير الخارجية الايراني في هذا اللقاء عن تقديره للمواقف المبدئية لفيتنام تجاه ايران في الأمم المتحدة.

وأعلن أمير عبد اللهيان ، استعداد إيران لتصدير لقاحات إيرانية الصنع الى فيتنام لدعمها في مواجهة كورونا ، كما اعلن عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون في مجالات الصناعة والزراعة والسياحه وقال انه يترقب عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين على وجه السرعة.

بدوره شكر وزير الخارجية الفيتنامي ايران على دعمها لمرشحي فيتنام في المنظمات الدولية ، و قدم تقريرا عن آخر الأوضاع كورونا في بلاده والمشاكل التي تواجهها في هذا المجال ، معربا عن ترحيبه بالتعاون مع ايران في المجالات الاقتصادية والاستثمارات والعلمية والتقنية.

روابط ذات صلة

امير عبداللهيان ينتقد تنصل الجانب الاوروبي في الوفاء بالتزاماته في الاتفاق النووي

وزير الخارجية يلتقي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

زيارة العماد ايوب الى الاردن.. ألف ‘قيصر’ لن يسقطوا سوريا!

الكاظمي يتحرك بشان قضية شخص أدين بجريمة لم يرتكبها!

رئيسي : ما نراه اليوم في المنطقة يدل على فشل السلطويين والعقلية السلطوية

رئيسي : سياسة ايران تتمثل في صيانة استقرار دول المنطقة والحفاظ على سيادتها

بانوراما .. كلمة الرئسي الايراني في الامم المتحدة ومحاولة الانقلاب في السودان

مصادر خاصة للعالم تكشف.. تفاصيل هروب 'دواعش' من سجن بالحسكة أعقبته حملة تمشيط لـ'قسد'