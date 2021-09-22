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واشنطن: "قمر ماتريوشكا" قادر على تدمير الأقمار الصناعية الأمريكية

واشنطن:
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس قيادة الفضاء الأمريكية، الجنرال جون ريموند، أن قمرا روسيا أطلق عليه اسم "ماتريوشكا" موجود في المدار ويفترض أنه قادر على تدمير المعدات الفضائية الأمريكية.

العالم-الامريكيتان

أعلن رئيس قيادة الفضاء الأمريكية، الجنرال جون ريموند، أن قمرا روسيا أطلق عليه اسم "ماتريوشكا" موجود في المدار ويفترض أنه قادر على تدمير المعدات الفضائية الأمريكية.

وقال خلال مؤتمر الفضاء الإلكتروني في ولاية ماريلاند: "روسيا لديها (في المدار) قمر ماتريوشكا مجهز بأسلحة لتدمير الأقمار الصناعية الأمريكية... هذا يحرمنا من فرصة استخدام الفضاء كمنصة تضاعف قدراتنا".

وزعم الجنرال الأمريكي أن القمر الصناعي الروسي مصمم مثل دمية "ماتريوشكا" التقليدية، حيث أن قمرا صناعيا يخفي بداخله قمرا آخر، والأخير بدوره يحتوي على سلاح قادر على تدمير الأقمار الصناعية الأمريكية في المدار من مسافة آمنة.

وسبق للبنتاغون أن قال إنه يمكن استخدام الأقمار المفتشة الروسية لجمع المعلومات الاستخبارية أو تدمير الأجسام الفضائية الأخرى.

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واشنطن: "قمر ماتريوشكا" قادر على تدمير الأقمار الصناعية الأمريكية

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