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بشرى سارة لذوي النظارات.. إنجازٌ علمي يكبح قصر النظر

بشرى سارة لذوي النظارات.. إنجازٌ علمي يكبح قصر النظر
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

ذكرت تقارير طبية، مؤخرا، أن علماء صينيين تمكنوا من تطوير نظارات مزودة بـ"حلقات"، في مسعى إلى كبح ضعف البصر وقصره لدى الإنسان.

العالم - منوعات

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن ما يعرف بـ"الحلقات المركزة" جرى تصميمها في النظارات من أجل تركيز الضوء بشكل أفضل في شبكية العين، وذلك لأجل إضفاء مزيد من الوضوح على الصورة.

وعندما يحصل هذا التحول بفضل إضافة الحلقات المركزة، فإنه يساعد على إبطاء التغيير في شكل مقلة العين، وهذا الأخير سمة بارزة من بين سمات قصر النظر البصر لدى الإنسان.

وفي دراسة صينية، قام 167 طفلا بارتداء هذه النظارات على مدى 12 ساعة في اليوم، فكشفت النتائج أنهم استفادوا بشكل كبير.

وجرت الدراسة بإشراف جامعة "وينزهو" الطبية في الصين، فلوحظ بعد عام واحد من ارتداء النظارات الجديدة، أن نمو العين لدى أولئك الأطفال أضحى مماثلا أو أبطأ بقليل من نظرائهم الذين لا يعانون أي قصر في البصر.

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بشرى سارة لذوي النظارات.. إنجازٌ علمي يكبح قصر النظر