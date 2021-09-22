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وزير خارجية النمسا: لا نضع سقفا للارتقاء بالعلاقات مع ايران

وزير خارجية النمسا: لا نضع سقفا للارتقاء بالعلاقات مع ايران
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

اكد وزير خارجية النمسا الكساندر شالينبرغ بان بلاد لا تضع سقفا للارتقاء بالعلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، معلن رغبة بلاده بمواصلة استضافة المفاوضات النووية كما في السابق.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال لقاء شالينبرغ مع وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان على هامش الاجتماع السنوي الـ 76 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في نيويورك الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية النمساوي خلال اللقاء: ان فيينا تسعى على الدوام لتنمية وتطوير العلاقات مع ايران ولا تضع اي سقف للارتقاء بالعلاقات معها.

واعلن بان مساعد الخارجية النمساوية سيقوم بزيارة الى طهران قريبا، داعيا لمشاورات اكثر تنظيما بين البلدين.

واعلن رغبة بلاده بمواصلة استضافة المفاوضات النووية في فيينا كما في السابق واضاف: ان فرصة جيدة توفرت لاحياء الاتفاق النووي وعلينا جميعا الحذر كي لا تنغلق هذه النافذة.

وقال شالينبرغ: في هذا الاطار فان التعاون الوثيق بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يمنع بعض اللاعبين من استغلال الامور لتخريب مسيرة المفاوضات.

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