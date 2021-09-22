من هم اللاعبون الأكثر جنيا للأرباح في 2021؟

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وتمكّن النجم البرتغالي والمنتقل حديثا لنادي مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، من التفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جرمان، والذي كان يحتل الصدارة في القائمة سابقا.

وحددت المجلة القائمة بعد حساب الراتب الأساسي لكل لاعب، بالإضافة إلى مصادر الدخل الأخرى كتلك الناتجة عن الإعلانات والحملات التسويقية، بالإضافة إلى مبيعات القمصان الخاصة بهؤلاء النجوم، وما يجنوه من مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت قائمة أكثر اللاعبين جنيا للأرباح في 2021 على النحو التالي:

1- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) 91.5 مليون إسترليني.

2- ليونيل ميسي (باريس سان جرمان) 80.5 مليون إسترليني.

3- نيمار (باريس سان جرمان) 69.5 مليون إسترليني.

4- كيليان مبابي (باريس سان جرمان) 31.5 مليون إسترليني.

5- محمد صلاح (ليفربول) 30 مليون إسترليني.

6- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) 26 مليون إسترليني.

7- أندريه إنيستا (فيسيل كوبي) 26 مليون إسترليني.

8- بول بوغبا (مانشستر يونايتد) 25 مليون إسترليني.

9- غاريث بيل (ريال مدريد) 23.5 مليون إسترليني.

10- إيدين هازارد (ريال مدريد) 21 مليون إسترليني.