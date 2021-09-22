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الاستخبارات العسكرية تدمر معبرا لإرهابيي داعش في ديالى

الاستخبارات العسكرية تدمر معبرا لإرهابيي داعش في ديالى
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

تمكنت الاستخبارات العسكرية العراقية، الثلاثاء، من تدمير معبر لتنظيم "داعش" الارهابي عند بحيرة حمرين في محافظة ديالى شرق بغداد.

العالم-العراق

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان، انه “استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الاولى احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت وجود معبر خاص لعصابات داعش عند نهاية مصب جسر نارين يستخدمة الدواعش للعبور بدراجتهم النارية من جبل حمرين باتجاه بحيرة حمرين والتسلل الى القرى المحيطة ونصب عبوات ناسفة على الطرق السالكة بها”.

واضافت انه “وعلى اثر ذلك وبالتعاون مع قوة من قيادة القوات البرية في لواء المشاة ٥٣ وافواجه الاول والثاني والجهد الهندسي للفرقة الذي تكفل بتفكيك العبوات المزروعة، تم توجيه ضربات دقيقة للمعبر بهاونات ١٢٠ ملم وفتح نيران مباشرة تجاه تحركات تلك العصابات الارهابية وعرقلة محاولة عبورها بعد تحديد الاحداثيات من قبل مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة المذكورة، كما تم اتخاذ الاجراءات الكفيلة لافشال اي محاولة للعبور مستقبلا”.

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