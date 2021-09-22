الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١
٠٩:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

لماذا حكمت السلطات السعودية بسجن الداعية ناصر العمر؟

لماذا حكمت السلطات السعودية بسجن الداعية ناصر العمر؟
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

قضت محكمة سعودية بالسجن 10 سنوات على الداعية المعروف "ناصر العمر"، المعتقل منذ نحو أربع سنوات، وذلك بسبب تغريدات قديمة واستضافة "خالد مشعل".

العالم - السعودية

وقال حساب "معتقلي الرأي"، إن العمر أبلغ قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بوجود عفو خاص لديه من الملك، إلا أن الأخير أبلغه بأن هذا العفو لا يشمل تغريدات قديمة له، بالإضافة إلى استضافته رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سابقا، خالد مشعل.

وأوضح الحساب أن المحكمة قضت أيضا بمضاعفة مدة السجن على شخصيات أخرى بصورة مفاجئة، مثل الداعية إبراهيم الناصر الذي رفع الحكم الصادر بحقه من 3 أشهر إلى 3 سنوات، برغم أنه معتقل منذ 4 سنوات.

وقضت المحكمة العليا في الرياض بزيادة مدة حكم الداعية عمر المقبل، إلى 4 سنوات، بعد أن كانت المحكمة الجزائية المتخصصة، قد أصدرت حكما ضده بالسجن مدة 6 أشهر فقط.

يشار إلى أن السلطات السعودية اعتقلت العديد من الدعاة بعد وصول ولي العهد "محمد بن سلمان" إلى السلطة، في مقدمتهم "سلمان العودة" و"علي العمري" و"عوض القرني".

روابط ذات صلة

السلطات السعودية تعتقل نجل الداعية 'سليمان الدويش'

عقيد مقرب من ابن سلمان يؤكد وفاة الداعية 'سليمان الدويش'

السعودية: عبدالله العودة ينشر جزءاً من مكالمة والده داخل المعتقل

داعية سعودي شهير ينشر صوره في حمام السباحة!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. "إيكيا" تطلق شاحنا لاسلكيا خفيا يلتصق بالأثاث

كشف "سر" تنقل "مصاصة الدماء" الخطيرة في الأمازون

الجيش واللجان الشعبية يسيطران على مدينة حريب بمأرب

نجاة مساعد الرئيس الأوكراني من محاولة اغتيال + صور

الشيخ عيسى قاسم يدعو لإستفتاء شعبي حر

الحكومة  اللبنانية الجديدة تنطلق من باريس