اليمن.. ترحيب قبلي واسع بالجيش واللجان الشعبية في شبوة

العالم- اليمن

وبحسب "البوابة الاخبارية اليمنية" أكدت المصادر وجود تنسيق مسبق بين صنعاء والقبائل في محافظة شبوة، مشيرة إلى أن تلك السيطرة المباغتة لقوات الجيش واللجان الشعبية قد يحدث مديريات أخرى.

وأوضحت أن قبائل شبوة شاركت بفاعلية إلى جانب الجيش واللجان الشعبية، وذلك نتيجة للمظالم التي تشكوها من قبل حزب الإصلاح.

وسيطرت قوات الجيش واللجان الشعبية على مديريات بيحان وعسيلان وعين وأجزاء كبيرة من مديرية مرخة العلياء، إضافة إلى مديرية حريب التابعة لمحافظة مأرب.

ولم تستغرق الجيش واللجان الشعبية سوى مسافة الطريق للسيطرة على هذه المديريات، حيث انسحبت قوات هادي وتركت 6 ألوية بعتادها غنيمة للجيش اليمني.