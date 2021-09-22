العالم يتقدم على درب التلقيح.. تقديم 6 مليارات جرعة

العالم- منوعات

وجرى منح ستة مليارات جرعة من لقاحات كورونا في العالم، حتى يوم الأربعاء استنادا إلى مصادر رسمية.

ويتقدم التلقيح في العالم بوتيرة منتظمة منذ ثلاثة أشهر، إذ تم بلوغ ستة مليار جرعة في 29 يوما، بينما تمكن العالم من تلقيح أربعة مليارات وخمسة مليارات في 30 و26 يوما على التوالي.

في غضون ذلك، تم الوصول إلى المليار الأول من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال 140 يومًا.

ومع إعطائها 2.18 مليار جرعة، ما تزال الصين تسجل أربع جرعات من كل عشر تُعطى في جميع أنحاء العالم، تليها الهند بـ 826.5 مليونا والولايات المتحدة بـ 386.8 مليونا.

لكن مقارنة مع عدد السكان، تعتبر الإمارات الأولى من حيث التطعيم، بين البلدان التي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة..

وبعد ذلك، تأتي أوروغواي (175 جرعة لكل 100 نسمة) و (171) وكوبا (163) وقطر (162) والبرتغال (154).

في غضون ذلك، باشرت معظم البلدان الفقيرة التطعيم بفضل آلية كوفاكس (منظمة الصحة العالمية وتحالف غافي) وما يزال التطعيم ضد كوفيد غير متكافئ.

وهناك ثلاث دول لم تبدأ حملة التلقيح بعد هي بوروندي وإريتريا وكوريا الشمالية.