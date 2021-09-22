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العراق: اتخذنا الإجراءات لتسهيل عودة العراقيين من مخيمات ليتوانيا

العراق: اتخذنا الإجراءات لتسهيل عودة العراقيين من مخيمات ليتوانيا
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات لتسهيل العودة الطوعية لمواطنيها في مخيمات ليتوانيا.

العالم - العراق

وبحسب بيان للخارجية العراقية، فإن حسين التقى أمس الثلاثاء نظيره الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس، على هامش أعمال الجزء رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76.

وذكر البيان، أن "اللقاء ناقش أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وبحث أيضا موضوع المواطنين العراقيين المتواجدين في داخل مخيمات الإيواء في ليتوانيا".

ونقل البيان عن حسين قوله، إن "الحكومة العراقية اتخذت جميع الإجراءات والتدابير لتسهيل عودتهم الطوعية من خلال إصدار الوثائق المطلوبة وتوفير رحلات خاصة لنقلهم إلى العراق، وتوجيه البعثات العراقية المعنية بمتابعة الموضوع".

وأضاف، أن "العراق حريص على إنهاء هذا الملف، وضمان سلامة أمن مواطنيه".

من جانبه أشاد وزير الخارجية الليتواني بحسب البيان، بروح التعاون والتسهيلات التي قامت بها الحكومة العراقية، واهتمامها الجدي والمتواصل لضمان عودة مواطنيها من ليتوانيا.

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العراق: اتخذنا الإجراءات لتسهيل عودة العراقيين من مخيمات ليتوانيا

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