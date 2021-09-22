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أول تعليق لراشد الغنوشي على قرار الرئيس التونسي الجديد

أول تعليق لراشد الغنوشي على قرار الرئيس التونسي الجديد
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

قال زعيم حركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي في تصريحات تلفزيونية، إن خطوة الرئيس قيس سعيد اليوم بشأن تدابير استثنائية جديدة تشمل البرلمان "هي إلغاء للدستور ونحن لا نوافق على هذا".

العالم - تونس

وكان سعيد أصدر اليوم الأربعاء أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية، يتولى هو بموجبها إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية.

وتضم التدابير الاستثنائية: "مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية".

وتشمل التدابير أيضا "مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، على أن يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي".

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