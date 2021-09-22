انتصار القوات اليمنية في شبوة ومأرب..سحب الثقة من حكومة الدبيبة

العالم - بانوراما

ونفت مصادر عسكرية يمنية للعالم مايروجه اعلام العدوان السعودي حول استعادتهم بعض المناطق في بيحان وعسيلان وأكدت مواصلة القوات اليمنية تقدمها نحو عتق مركز محافظة شبوة في ظل انهيار غير مسبوق لقوى العدوان.

وفي ملف بانوراما الثاني يتناول: أعلان مجلس النواب الليبي الموافقة بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فيما اعتبر المجلس الأعلى للدولة، تلك الخطوة باطلة لمخالفة إجراءاتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي هذا عبرت بعثة الأمم المتحدة الى ليبيا عن مخاوفها على مصير الانتخابات المقررة في كانون الأول ديسمبر المقبل.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.