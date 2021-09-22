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انتصار القوات اليمنية في شبوة ومأرب..سحب الثقة من حكومة الدبيبة

انتصار القوات اليمنية في شبوة ومأرب..سحب الثقة من حكومة الدبيبة
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

يناقش برنامج بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة تحقيق القوات اليمنية المشتركة تقدما غير مسبوق في جبهات القتال شرق البلاد حيث سيطرت على مديريات بيحان وعين وعسيلان بمحافظة شبوة وعلى مديرية ومدينة حريب بمحافظة مأرب.

العالم - بانوراما

ونفت مصادر عسكرية يمنية للعالم مايروجه اعلام العدوان السعودي حول استعادتهم بعض المناطق في بيحان وعسيلان وأكدت مواصلة القوات اليمنية تقدمها نحو عتق مركز محافظة شبوة في ظل انهيار غير مسبوق لقوى العدوان.

وفي ملف بانوراما الثاني يتناول: أعلان مجلس النواب الليبي الموافقة بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فيما اعتبر المجلس الأعلى للدولة، تلك الخطوة باطلة لمخالفة إجراءاتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي هذا عبرت بعثة الأمم المتحدة الى ليبيا عن مخاوفها على مصير الانتخابات المقررة في كانون الأول ديسمبر المقبل.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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انتصار القوات اليمنية في شبوة ومأرب..سحب الثقة من حكومة الدبيبة

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