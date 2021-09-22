الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١
٠٩:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

سوريا...رصد 29 هجوما لـ«النصرة» في منطقة إدلب

سوريا...رصد 29 هجوما لـ«النصرة» في منطقة إدلب
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" نفذوا 26 عملية قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.

العالم-سوريا

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، فاديم كوليت، في بيان أصدره مساء الأربعاء: "تم تسجيل 26 عملية قصف من مواقع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في منطقة إدلب لخفض التصعيد. وجرى رصد 11 عملية قصف في محافظة إدلب، و11 في محافظة اللاذقية و3 في محافظة حلب، و1 في محافظة حماة".

كما ذكر المسؤول العسكري أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية واصلت دورياتها في منطقة منبج بمحافظة حلب.

وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب والحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.

روابط ذات صلة

شاهد: بدء الترتيبات لخروج اول دفعة من مسلحي درعا الى ادلب

بالفيديو: قتلى وجرحى بانفجار في معسكر للجماعات المسلحة بريف ادلب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سوريا...رصد 29 هجوما لـ«النصرة» في منطقة إدلب

بايدن وماكرون يتفقان على عودة السفير الفرنسي إلى واشنطن الاسبوع المقبل

رداً على خطاب الملك سلمان.. وتبقى أحضان إيران مفتوحة لجميع جيرانها

واشنطن بوست: بايدن يضاعف أخطاء ترامب عبر صفقات الأسلحة مع الإمارات

الجزائر تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المغربية

في لقاءه برهم صالح .. غوتيرش يشيد بجهود العراق لتخفيف توترات المنطقة