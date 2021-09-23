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لجنة في الكونغرس الأمريكي تؤيد تعديلا يوصي بمعاقبة 35 روسيا بينهم مسؤولون كبار

لجنة في الكونغرس الأمريكي تؤيد تعديلا يوصي بمعاقبة 35 روسيا بينهم مسؤولون كبار
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

صادقت لجنة الشؤون الإجرائية لمجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، على تعديل في مشروع الميزانية الدفاعية لعام 2022 المالي يوصي بفرض عقوبات على 35 روسيا بينهم وزراء.

العالم-الاميركيتان

وتقول الوثيقة إن الأشخاص المدرجين في القائمة متورطون في انتهاكات لحقوق الإنسان في إطار "قانون ماغنيتسكي العالمي لحقوق الإنسان".

ويقضي التعديل بأن يعرض الرئيس الأمريكي على الكونغرس خلال 180 يوما بعد تبني مشروع التعديل، في حال حدوث ذلك، أدلة مفصلة حول مدى تطابقهم مع المعايير التي يتطلبها فرض العقوبات.

وتضم القائمة كلا من رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، والمتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ووزير الصحة، ميخائيل موراشكو، وعمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، وحاكم مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف، وكبار الإعلاميين بينهم رئيسة تحرير شبكة RT، مرغاريتا سيمونيان، ومجموعة رجال أعمال.

وتحمل الوثيقة طبيعة توصية ويتطلب دخولها حيز التنفيذ الخضوع لإجراءات مصادقة لاحقة في الكونغرس.

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