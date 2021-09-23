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محادثات أمريكية روسية بشأن الاستقرار الاستراتيجي ستعقد في جنيف

محادثات أمريكية روسية بشأن الاستقرار الاستراتيجي ستعقد في جنيف
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال السفير الأمريكي في موسكو جون سوليفان، إن جولة جديدة من محادثات الاستقرار الاستراتيجي الروسية – الأمريكية، ستعقد الأسبوع المقبل في جنيف.

العالم-الاميركيتان

وأضاف السفير الأمريكي في مؤتمر الأعمال والاستثمار السنوي الحادي والعشرين لغرفة التجارة الأمريكية (AmCham) في روسيا: "بدأت الولايات المتحدة وروسيا، حوارا حول مختلف الاتجاهات – بما في ذلك حول الاستقرار الاستراتيجي، والذي سيستمر الأسبوع المقبل في جنيف، وكذلك حول المجال السيبراني".

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الذي يمثل الجانب الروسي في هذه المشاورات، إن الجولة الجديدة من المفاوضات ستجري "في الأيام الأخيرة من سبتمبر".

في يوليو الماضي، تم في جنيف عقد الجولة الأولى من المشاورات الروسية الأمريكية حول الاستقرار الاستراتيجي.

وعقد اللقاء في مقر البعثة الأمريكية الدائمة لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف.

وترأس الوفد الروسي ريابكوف، وكان الوفد الأمريكي برئاسة ويندي شيرمان النائبة الأولى لوزير الخارجية.

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