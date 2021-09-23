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إصابة شخصين بانفجار عبوة ناسفة في مدينة عفرين

إصابة شخصين بانفجار عبوة ناسفة في مدينة عفرين
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

أصيب شخصان بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم بسيارة كانت مركونة في حي الأشرفية داخل مدينة عفرين ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة ووقوع أضرار مادية في المكان.

ولفتت المصادر إلى أن مجموعات من الإرهابيين تقلهم عدة سيارات دفع رباعي فرضوا طوقاً حول الحي وداهموا بعض الأبنية والمحال التجارية في محيط الانفجار.

وتسود حالة من الفلتان الأمني في المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية والجماعات الموالية لها حيث تشهد تفجيرات واغتيالات وحرب تصفية واقتتال بين هؤلاء الجماعات نتيجة الخلافات فيما بينهم ما يؤدي إلى مقتل العديد منهم واستشهاد وجرح عدد من المواطنين ووقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة كان أحدثها انفجار عبوة ناسفة أمس في الكراجات بمدينة رأس العين بريف الحسكة أدى إلى وقوع أضرار مادية.

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إصابة شخصين بانفجار عبوة ناسفة في مدينة عفرين