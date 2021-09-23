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تسجيل 317 وفاة جديدة بالكورونا في إيران

تسجيل 317 وفاة جديدة بالكورونا في إيران
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 317 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بالكورونا ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 118 الفا و508 اشخاص .

العالم - إيران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الخميس تم منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم تسجيل 16 الفا و362 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 493 الفا و591 اصابة مؤكدة من ضمنها 6 الاف و586 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفت التقرير الى تعافي 4 ملايين و872 الفا و865 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وحتى الآن تم تطعيم 33 مليونا و343 الفا و104 اشخاص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 14 مليون و938 الف و853 شخص الجرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 48 مليونا و281 الف و957 جرعة.

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