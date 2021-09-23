قاليباف: إيران اصبحت ضمن أقوى 10دول في العالم عسكريا

العالم - إيران

وفي كلمة له خلال حفل بمناسبة الذكرى السنوية للدفاع المقدس (الحرب التي فرضها نظام صدام على إيران من (1980 إلى 1988) قال محمد باقر قاليباف: إن أحد أسباب تحقيق الانتصار في الدفاع المقدس يعود إلى المشاركة الشعبية الواسعة في جميع الميادين.

وأضاف إن القدرة العسكرية للجمهورية الاسلامية الايرانية هي من ضمن أقوى 10 دول في العالم، مضيفا: إن كنا نشهد اليوم الانسجام في البلاد، فإنما تحقق ذلك بفضل الدفاع المقدس، واذا كانت الثورة الاسلامية مؤثرة في العالم، فهذا بفضل الدفاع المقدس.. فالدفاع المقدس رسّخ جذور الثورة الاسلامية.