نواب أميركيون يقترحون عزل بايدن من منصبه

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كما أيد النائب الجمهوري عن ولاية أريزونا أندي بيغز، والسيناتور عن ولاية تكساس براين بابين، وعن تكساس راندي ويبر، اقتراح العزل.



وترتبط أسباب السعي لعزل بايدن بين النواب، بأزمة المهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وبما أسماه بعض النواب "فضيحة انسحاب البلاد من أفغانستان".



ووفقاً للدستور الأميركي، يتم التصويت للمرة الأولى على عزل الرئيس في مجلس النواب، وإذا تمت الموافقة على العزل بغالبية ثلثي الأصوات المدلى بها، فيحال عزل الرئيس إلى مجلس الشيوخ.



وهذه المرة الثانية التي يتم فيه اقتراح عزل بايدن، إذ سبقت وتقدمت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين من جورجيا، بمقترح لعزله، في اليوم الذي شغل فيه منصب الرئيس.