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أبناء الصومعة بالبيضاء ينظمون وقفة مسلحة احتفاء بتحريرها

أبناء الصومعة بالبيضاء ينظمون وقفة مسلحة احتفاء بتحريرها
الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

نظّم أبناء مديرية الصومعة في محافظة البيضاء اليمنية، وقفة قبلية مسلحة، للتعبير عن ابتهاجهم بإنتصار الجيش واللجان الشعبية وطرد العناصر التكفيرية ومرتزقة العدوان من مديريات الصومعة ومسورة ومكيراس في عملية ” فجر الحرية” والتي أدت لتحرير مساحة تقدر بأكثر من 2700 كم مربع.

العالم - اليمن

وفي الوقفة أكد المشاركون وقوفهم ومساندهم لقوات الجيش واللجان الشعبية بكل غال ونفيس في مواجهة العدوان وتحرير كل شبر محتل.. موضحين أن التضحية في سبيل الحرية والكرامة أقل بكثير من الخنوع والاستسلام لعناصر الاجرام والتكفير.

وأوضح المشاركون المعاناة التي عايشها أبناء المديرية أثناء تواجد العناصر التكفيرية التي عمدت إلى قتل الأبرياء وإنشاء محاكم لقطع الرؤوس وغيرها من الممارسات الاجرامية.

وأكد المشاركون أن العناصر التكفيرية كانت تحظى بدعم مباشر من تحالف العدوان، عبر الدعم بالأسلحة والأموال وكذلك المواد الغذائية وأجهزة الاتصالات.

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