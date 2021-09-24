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مشاهد من عملية 'فجر الحرية' لتحرير مديريتي الصومعة ومسورة في البيضاء

مشاهد من عملية 'فجر الحرية' لتحرير مديريتي الصومعة ومسورة في البيضاء
الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية، من تحرير مديريتي الصومعة ومسورة بمحافظة البيضاء، من خلال عملية "فجر الحرية".

العالم - اليمن

اليكم مشاهد من عملية "فجر الحرية":

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