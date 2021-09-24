الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١
٠٧:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. رفض سياسي واسع لقرارات الرئيس التونسي الجديدة

الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

 جدل واسع في تونس على خلفية وضع الرئيس قيس سعيد تدابير استثنائية تتيح له صلاحيات كبيرة في التشريع عبر مراسيم لا تقبل الالغاء بالطعن وفي ترأس السلطة التنفيذية عبر الاشراف مباشرة على مجلس الوزراء. 

العالم - مراسلون

كما اعلن سابقا جاءت التدابير الاستثنائية الصادرة رسميا في تونس لتطلق يد الرئيس قيس سعيد بلا قيد للسيطرة على كل السلطات ولتنهي بشكل عملي عمل البرلمان واجزاء هامة من الدستور.

تدابير يعتبرها عدد من اساتذة القانون الدستوري مدخلا لدكتاتورية جديدة بلا تعديل ولا رقابة.

بيانات تشجب اصدار التدابير الاستثنائية وتعتبر الرئيس قيس سعيد خارجا عن الشرعية اصدرتها عدة احزاب وتصاعدت مطالب سياسيين ونشطاء بضرورة عزله ومحاكمته.

بينما تستفحل الازمة السياسية تتصاعد حدة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

توتر الاوضاع السياسية يدفع بالفرقاء نحو الشارع من جديد.

التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس تواجه امتحاناً عسيراً سينتهي حتماً اما الى تثبيتها بنحو اصلاح أخطائها الكثيرة او الى اجهاضها بتجاه نمط حكم فرداني يعيد البلد سنوات الى الوراء.

روابط ذات صلة

أحزاب تونسية تعلن تأسيس جبهة تطالب بـ'عزل الرئيس'

القبض على عنصر "تكفيري" انضم إلى " تنظيم إرهابي" في تونس

تونس ترد على بيان إثيوبيا حول 'ارتكاب خطأ تاريخي'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لنوم مريح في الخريف تناول هذه الأطعمة..

مصر تدعو لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي

هذا ما يؤكده طالبان بشأن مكافحة تهريب المخدرات

اندلاع سلسلة حرائق في جنوب بيروت

ميقاتي في باريس.. محاولات لجمع أموال الدعم للبنان

إيطاليا.. إسقاط الأحكام عن شخصيات أمنية في قضية كبرى للمافيا