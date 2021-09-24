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العمليات المشتركة في العراق تؤكد إنسيابية خطة زيارة الأربعين

العمليات المشتركة في العراق تؤكد إنسيابية خطة زيارة الأربعين
الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

 أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، إنسيابية الخطة الأمنية لزيارة أربعينية الإمام الحسين {ع} التي تقترب من ذروتها.

وقال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح متلفز :"نفذنا عمليات استباقية ونوعية وخاصة في جنوب بغداد التي تؤثر على طريق الزائرين بالإضافة الى نشر القوات الأمنية على الطرق المؤدية لكربلاء لتامين الحماية للمواكب".

وأكد ان "هدفنا الأساس هو توفير الأمن والحماية للزائرين والمواكب لاسيما وانها زيارة مليونية وتحتاج لنوع من الأطواق الأمنية والخطط الخاصة، كما تقدم القوات الأمنية الخدمات الساندة للزائرين وليس الجهد الأمني فقط".

ولفت الخفاجي الى "مشاركة طيران الجيش والقوة الجوية في خطة تأمين الزيارة ووفرنا أيضاً طائرة للأسعاف الجوي".

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