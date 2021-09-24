شاهد..متى يحين وقت انتهاء ازمة الغواصات؟

العالم - الأميركيتان

الخروج من أزمة الغواصات بين فرنسا والولايات المتحدة يتطلب وقتا وعملا دؤوبا هذا ما اقرت به واشنطن بعد ان طالبتها باريس بأفعال لتحقيق المصالحة واستعادة الثقة بين البلدين. اقرار اميركي ياتي بعد ايام من المشاحنات بين البلدين عقب الاعلان عن التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا كان من أولى ثماره الإطاحة بصفقة تسلح ضخمة بين كانبيرا وباريس.



وقال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن:"نحن ندرك أن هذا سيتطلب وقتا وعملا دؤوبا، ولن يترجم ببيانات فحسب، بل أيضا بأفعال". فرنسا والولايات المتحدة يمكنهما "فعل المزيد" و"القيام بعمل أفضل".

تصريحات بلينكن جاءت بعد اجتماع ثنائي في نيويورك مع نظيره الفرنسي جان ايف لودريان حيث ابلغ الاخير الوزير الاميركي بأن الخروج من الأزمة بين البلدين يتطلب "وقتا" و"أفعالا"، بحسب ما أعلنت الخارجية الفرنسية مشيرة في بيان لها أن لودريان وافق على البقاء على اتصال وثيق مع بلينكن من أجل استعادة الثقة بين الطرفين، بدون مزيد من التفاصيل.

وجرت الأربعاء مكالمة هاتفية بين الرئيس الاميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن في ختامها الرئيسان "التزامات" لإعادة إرساء الثقة بين بلديهما بعد أزمة الغواصات الأسترالية.



وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض جين ساكي:"برة المكالمة كانت ودية ، هذه خطوة للعودة إلى طبيعتها في علاقة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وفرنسا. الرئيس اعاد التأكيد على الأهمية الاستراتيجية للمشاركة الفرنسية والأوروبية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".



وكانت فرنسا اتهمت بايدن بالخيانة وطعنها في الظهر ودعت الاوروبيين الى التفكير مليا بالتحالفات مع واشنطن بعد الاعلان عن الاتفاق الامني بين اميركا وبريطانيا واستراليا بمنطقة المحيطين الهادئ والهندي، في خطوة تظهر بحسب وزير الاقتصاد الفرنسي أنه لم يعد بإمكان فرنسا الاعتماد على الولايات المتحدة لضمان حمايتها الاستراتيجية مؤكدا ان حادثة الغواصات ستترك اثارا دائمة.