'أبل' تتحرك لحل مشكلة تؤثر على هواتف 'آيفون 13'

علوم وتكنولوجيا

وتكمن المشكلة في عدم قدرة المستخدمين على الوصول إلى كتالوغ خدمة "أبل ميوزيك" الخاصة بالموسيقى والإعدادات الخاصة بهم، أو استخدام "مكتبة المزامنة" (Sync)، في حال استعادة هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية الجديدة من "نسخة احتياطية"، بحسب موقع "ماك رومرز".

وتؤثر هذه المشكلة على هواتف "آيفون 13" و"آيفون 13 ميني" و"آيفون 13 برو" و"آيفون 13 برو ماكس"، إلى جانب الحواسيب اللوحية "آيباد ميني 6" والجيل التاسع من "آيباد".

وأفاد موقع "ماك رومرز" أن شركة "أبل" أرسلت تحذيرا إلى مستخدميها تخبرهم فيه بشأن المشكلة الموجودة في "أبل ميوزيك"، ونصحتهم بتحديث أحدث نسخة من نظام تشغيل "آي أو إس".

وأزاحت شركة "أبل" الستار عن هواتفها الذكية الجديدة "آيفون 13" وكذلك أجهزتها اللوحية الجديدة "آيباد" في حدث خاص أقيم في منتصف شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

ويعد أغلى هاتف من سلسلة "آيفون 13" هو "برو ماكس"، بسعر يصل إلى 1599 دولارا أمريكيا، ويتميز بشاشة حجمها 6.33 بوصة.