وزير داخلية العراق يصل مدينة كربلاء المقدسة

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وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في بيان مقتضب أن "وزير الداخلية عثمان الغانمي وصل إلى محافظة كربلاء المقدسة".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، في وقت سابق، تشكيل مقر أمني جوال في كربلاء المقدسة لإنجاح المسيرة المليونية، فيما أكدت تنفيذ عمليات استباقية لتأمين أجواء الزيارة.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن مصدر أمني في قيادة العمليات: "قيادة العمليات المشتركة شكلت مقراً جوالاً في قاطع عمليات كربلاء المقدسة لغرض تنفيذ الخطة الامنية وتأمين الحماية لزوار الإمام الحسين (عليه السلام) والمراقد الدينية والمواكب والجوامع والحسينيات وبتعاون مثمر مع كافة الوكالات الامنية المختلفة ولتأمين المعلومة الاستخبارية وتنفيذ العمليات الاستباقية للقطعات المنتشرة لتفويت الفرصة على الارهابيين".