استهداف رتل دعم لوجستي للقوات الامريكية جنوبي العراق

العالم-العراق

وفي خبر عاجل ذكرت قناة "صابرين نيوز" على التلغرام أنه تم "إعطاب رتل للدعم اللوجستي للاحتلال الامريكي في محافظة الناصرية"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وفي الأشهر الأخيرة تعرضت القافلات التي تنقل معدات دعم لوجستية الى القوات الامريكية المنتشرة في القواعد العسكرية في العراق لهجمات متكررة بعبوات ناسفة.

يشار إلى أن بغداد وواشنطن توصلتا في 26 يوليو/تموز الماضي إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام الجاري، فيما لوحت مصادر دبلوماسية امريكية، الى ان واشنطن لا تعتزم الانسحاب من العراق وستبقي قواتها في هذا البلد.

وتبنى البرلمان العراقي في الخامس من كانون الثاني/ يناير 2020 قرارا يطالب الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق ويضمن عدم استخدامها لأراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.