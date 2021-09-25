وزير يمني سابق يدعو 'هادي' للإستقالة

العالم - اليمن

جاء ذلك في منشور عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، في ظل التحديات الوجودية التي تواجهها قوات هادي بعد سيطرة قوات الجيش واللجان الشعبية على 3 مديريات في شبوة ومأرب، شرق البلاد.

وقال الجبواني: "فخامة الرئيس هادي.. أدعوك إلى أن تقدم استقالتك للشعب اليمني لتبرأ ذمتك من هذا العار والهوان الذي وصل إليه اليمن تحت رئاستك".

وتابع: "سكوتك يدينك وهذه مسؤولية كبرى وأنت محاسب عليها إن لم يكن أمام الناس اليوم، فأمام الله غدا".

وطالب وزير النقل اليمني السابق، هادي بتسليم السلطة إلى نائبه (علي محسن الأحمر) أو اختيار نائب آخر وتسليمه السلطة.

يذكر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية، قد تمكنوا خلال الأيام الماضية، من تحرير مديريتي الصومعة ومسورة بمحافظة البيضاء، من خلال عملية "فجر الحرية"، حيث طردوا القاعدة و"داعش" من مقراتها الاصلية في "الصومعة ومسورة".

كما نجحوا في تحرير أغلب مديريات مأرب، وبعد بيحان وحريب سقطت مديرية العبدية في مأرب بيد الجيش واللجان الشعبية كما سيطرت اللجان الشعبية على أجزاء واسعة من مديرية الجوبة، المديرية المحررة رقم 12 من بين 14 بمحافظة مأرب.

ورأى الناشطون ان مأرب التي تقع على بعد نحو 120 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة صنعاء أصبحت قريبة جدا من التحرير الكامل، اضافة الى شبوة الواقعة جنوبا.