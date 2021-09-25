قريباً.. العراق يسترد أمواله المنهوبة من هذه الدول

العالم-العراق

وقالت مدير عام الدائرة القانونية في وزارة العدل حنان منذر لـ"واع": إنَّ "مؤتمر اعادة الاموال الذي عقد في بغداد خرج بنتائج مهمة ووضع اليات التعاون والتنسيق بين الدول، فضلا عن تشكيل جبهة من الدول التي نُهبت أموالها بغية استرجاعها من البلدان التي تضع العراقيل والاجراءات القانونية المعقدة لمنع اعادتها"، لافتة إلى أنَّ "هذه الجبهة ستشكل ضغطا كبيرا على تلك الدول لاسترداد الاموال".

وأضافت أنَّ "دولا عربية تتعاون مع العراق في هذا الملف ومنها الأردن ولبنان، وستشهد الايام المقبلة إعادة أموال فيها لصالح العراق".

وكانت بغداد شهدت في الخامس عشر من أيلول الحالي إقامة مؤتمر دولي لاسترداد أموال العراق المنهوبة.

وأكد وزير العدل سالار عبد الستار محمد، في كلمته خلال المؤتمر أنه "يهدف لاسترداد الأموال المنهوبة بالتعاون مع الدول ومواجهة سراق المال العام"، مشيراً إلى أنه "بالرغم من انضمام العراق لاتفاقية استرداد الأموال المنهوبة، إلا أنَّ هناك ضعفاً بالجهود الدولية وعدم اتخاذ الإجراءات الكافية".