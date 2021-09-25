السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١
٠٧:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

قريباً.. العراق يسترد أمواله المنهوبة من هذه الدول

قريباً.. العراق يسترد أمواله المنهوبة من هذه الدول
السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

شكلت وزارة العدل العراقية جبهة مشتركة مع دول عدَّة نُهبت أموالها، لاستردادها من البلدان التي تعرقل هذا الملف، كاشفة عن قرب استرداد العراق لأمواله المنهوبة.

العالم-العراق

وقالت مدير عام الدائرة القانونية في وزارة العدل حنان منذر لـ"واع": إنَّ "مؤتمر اعادة الاموال الذي عقد في بغداد خرج بنتائج مهمة ووضع اليات التعاون والتنسيق بين الدول، فضلا عن تشكيل جبهة من الدول التي نُهبت أموالها بغية استرجاعها من البلدان التي تضع العراقيل والاجراءات القانونية المعقدة لمنع اعادتها"، لافتة إلى أنَّ "هذه الجبهة ستشكل ضغطا كبيرا على تلك الدول لاسترداد الاموال".

وأضافت أنَّ "دولا عربية تتعاون مع العراق في هذا الملف ومنها الأردن ولبنان، وستشهد الايام المقبلة إعادة أموال فيها لصالح العراق".

وكانت بغداد شهدت في الخامس عشر من أيلول الحالي إقامة مؤتمر دولي لاسترداد أموال العراق المنهوبة.

وأكد وزير العدل سالار عبد الستار محمد، في كلمته خلال المؤتمر أنه "يهدف لاسترداد الأموال المنهوبة بالتعاون مع الدول ومواجهة سراق المال العام"، مشيراً إلى أنه "بالرغم من انضمام العراق لاتفاقية استرداد الأموال المنهوبة، إلا أنَّ هناك ضعفاً بالجهود الدولية وعدم اتخاذ الإجراءات الكافية".

تصنيف :

روابط ذات صلة

امام مؤتمر بغداد.. ابو الغيط يعلن تشكيل الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

الكاظمي: هناك مليارات الدولارات تم تهريبها من قبل النظام السابق

بغداد.. انطلاق مؤتمر دولي لاسترداد الأموال المنهوبة

بغداد تحتضن مؤتمراً دولياً لاسترداد الأموال المنهوبة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تحقيق: آلاء الصديق تعرضت للتجسس عبر برنامج 'بيغاسوس'

بعد مشاجرة في مطعم.. القبض على النجم الفائز بالأوسكار فى حالة "سُكر"!

رفضا لمؤتمر اربيل.. كتلة نيابية عراقية تدعو لمقاضاة الاصوات المجاهرة بالتطبيع

المقداد يلتقي وزراء خارجية فلسطين وأرمينيا ونيكاراغوا وتونس

وزير يمني سابق يدعو 'هادي' للإستقالة

قريباً.. العراق يسترد أمواله المنهوبة من هذه الدول