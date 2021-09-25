السيد الحكيم يعلن رفضه لمؤتمرات ودعوات التطبيع داخل العراق

العالم-العراق

وقال السيد الحكيم في بيانه: "نستنكر ونرفض المؤتمرات والتجمعات ودعوات التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب التي تعقد داخل العراق".

واضاف السيد الحكيم، أن "القضية الفلسطينية تمثل قضية العرب والمسلمين الأولى و لذلك نجدد دعمنا الكامل للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ونضاله لإسترداد حقه المغتصب"، مشيرا الى انها "حق لا يسقط بالتقادم بل تزداد رسوخا في ضمير الأجيال العربية والإسلامية".

وعقد ما يسمى مؤتمر "السلام والاسترداد" في منطقة كردستان العراق، يوم أمس، بحضور شخصيات عشائرية، ودعا إلى التطبيع مع اليكان الإسرائيلي.