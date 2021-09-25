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تفجير قوي قرب قصر الرئاسة في مقديشو 

تفجير قوي قرب قصر الرئاسة في مقديشو 
السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام صومالية بورود أنباء أولية عن سقوط ضحايا جراء تفجير انتحاري قوي دوى اليوم السبت قرب المقر الرئاسي في العاصمة مقديشو.

ونقل موقع Garowe الإخباري عن شهود عيان تأكيدهم أن سيارة مفخخة انفجرت صباح اليوم عند نقطة تفتيش مكتظة على الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي "فيلا الصومال‎" في منطقة الغاب في مقديشو.

وأكد الموقع أن التفجير ضرب عددا من السيارات أثناء مرورها عبر نقطة التفتيش، لكنه لم تنشر بعد بيانات بشأن عدد الضحايا.

وتبنت حركة "الشباب" المتطرفة فورا هذا التفجير، مدعية أنه استهدف رتلا لمسؤولين حكوميين.

ويأتي هذا الهجوم على خلفية اقتراب موعد الانتخابات في البلاد، وبعد ساعات من إبرام حكومة الصومال اتفاقية بشأن تنفيذ عمليات مشتركة مع بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (AMISOM).

وادعت "الشباب" اليوم أنها نفذت تفجيرا استهدف رتلا لقوات الاتحاد الإفريقي قرب مدينة ماهاداي في منطقة شبيلي الوسطى‎ جنوب البلاد، على بعد 120 كلم جنوبي مقديشو، مدعية أن الهجوم أسفر عن مقتل سبعة جنود بورونديين وتدمير مدرعة، حسب موقع Somali Guardian.

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