السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١
١٢:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

اللجنة الايرانية للزيارة الاربعينية: المنافذ البرية لاتزال مغلقة أمام الزوار

اللجنة الايرانية للزيارة الاربعينية: المنافذ البرية لاتزال مغلقة أمام الزوار
السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت اللجنة المركزية للزيارة الأربعينية التابعة لوزارة الداخلية الايرانية أن المنافذ الحدودية البرية لا تزال مغلقة بسبب قرار السلطات العراقية ولا يوجد احتمال لإعادة فتحها.

العالم-ايران

وافادت وزارة الداخلية مساء الجمعة في بيان: "عقب الإعلانات السابقة حول إغلاق المنافذ الحدودية البرية ، نود إبلاغ مواطنينا الأعزاء أن المنافذ الحدودية البرية لا تزال مغلقة أمام الزائرين بسبب قرار السلطات العراقية وضرورة عدم التوجه إلى الحدود البرية مطلقاً.

وأعربت اللجنة عن أسفها لتجمع عدد من المواطنين في المناطق الحدودية رغم الإعلانات السابقة ما تسبب في مشاكل بينما لم ترتفع حصة إصدار التأشيرات لدخول العراق سوى عبر الرحلات الجوية.

وأكدت اللجنة عدم وجود تسهيلات لاستقبال الزائرين في المناطق الحدودية وضرورة تجنب الذهاب اليها وعدم الاكتراث بمصادر خبرية غير موثوق بها.

وأعربت اللجنة عن أملها بامكانية عودة الامور الى وضعها الطبيعي وزيارة ضريح سبط النبي (ص) الامام الحسين عليه السلام لجميع المواطنين عقب الحد من تفشي وباء كورونا.

روابط ذات صلة

حضور الالاف من زوار الاربعين في حدود شلمجة (صور)

الحدود البرية الإيرانية العراقية مغلقة أمام زوار الأربعين

توجيه من الكاظمي بشأن الزوار الإيرانيين في منفذ زرباطية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مؤكدة أنها محاولة لتأجيج الوضع العام.. الرئاسة العراقية ترفض محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني

شاهد بالفيديو.. كاميرا العالم ترصد زوار الاربعين من مطار مشهد الدولي

اللجنة الايرانية للزيارة الاربعينية: المنافذ البرية لاتزال مغلقة أمام الزوار

حكومة كردستان العراق تنفي علمها باجتماع اربيل للتطبيع مع الكيان الصهيوني

النفط اليمنية تنتقد مواصلة العدوان في احتجاز سفن الوقود

6 أحزاب تونسية تعلن تأييدها لإجراءات "قيس سعيد" بشأن حصر السلطات