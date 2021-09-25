اللجنة الايرانية للزيارة الاربعينية: المنافذ البرية لاتزال مغلقة أمام الزوار

العالم-ايران

وافادت وزارة الداخلية مساء الجمعة في بيان: "عقب الإعلانات السابقة حول إغلاق المنافذ الحدودية البرية ، نود إبلاغ مواطنينا الأعزاء أن المنافذ الحدودية البرية لا تزال مغلقة أمام الزائرين بسبب قرار السلطات العراقية وضرورة عدم التوجه إلى الحدود البرية مطلقاً.

وأعربت اللجنة عن أسفها لتجمع عدد من المواطنين في المناطق الحدودية رغم الإعلانات السابقة ما تسبب في مشاكل بينما لم ترتفع حصة إصدار التأشيرات لدخول العراق سوى عبر الرحلات الجوية.

وأكدت اللجنة عدم وجود تسهيلات لاستقبال الزائرين في المناطق الحدودية وضرورة تجنب الذهاب اليها وعدم الاكتراث بمصادر خبرية غير موثوق بها.

وأعربت اللجنة عن أملها بامكانية عودة الامور الى وضعها الطبيعي وزيارة ضريح سبط النبي (ص) الامام الحسين عليه السلام لجميع المواطنين عقب الحد من تفشي وباء كورونا.