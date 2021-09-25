الصحة الايرانية: 10 آلاف إصابة و280 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 10 آلاف و843 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 519 ألفا و 49 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1567 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 6411 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و 920 ألفا و 978 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 280 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 119.072 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 34 مليونا و 569 ألفا و 680 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 15 مليونا و 219 ألفا و 824 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 49.789.049 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 31 مليونا و 653 ألفا و798 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 29 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 224 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 165 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 30 مدينة.

وتم خلال الساعات الـ 24 الماضية تطعيم مليون و 351 الفا و 388 جرعة بلقاح كورونا في البلاد.