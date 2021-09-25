"طالبان" تطلب من المجتمع الدولي 20 شهرا قبل تقييمها

العالم- أفغانستان

ونقل عضو لجنة الثقافة في "طالبان"، إنعام الله سمنكاني، عن وزير الاقتصاد في الحكومة الأفغانية الجديدة التي شكلتها الحركة، قاري دين محمد حنيف، قوله: "لا نطلب من العالم مساعدتنا أو التعاون معنا، كما فعل النظام السابق. ساعد المجتمع الدولي السلطات السابقة على مدى 20 عاما غير أنها فشلت على أي حال. ليمنحنا العالم 20 شهرا قبل الحكم فيما إذا كنا نجحنا أم لا".

وقدمت "طالبان" لدى سيطرتها على الحكم في أغسطس وعودا طموحة منها تشكيل حكومة تمثيلية شاملة واحترام حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة ومحاربة الإرهاب، غير أن ذلك لم يؤد إلى تبديد مخاوف المجتمع الدولي إزاء مستقبل البلاد تحت إدارة الحركة المتشددة.

ميدانيا قامت حركة "طالبان" بتعليق جثث أربعة أشخاص على رافعات في مدينة هرات غربي البلاد، بعد قتلهم رميا بالرصاص بتهمة ضلوعهم في عملية اختطاف.

ونقلت الوكالات عن شاهد عيان إنه تم إحضار أربع جثث إلى الساحة الرئيسية في المدينة، ونقلت ثلاث جثث إلى ساحات أخرى في المدينة لعرضها.

وبحسب وزير أحمد صديقي، الذي يدير صيدلية على جانب الساحة فقد أعلنت "طالبان" أن الأربعة ألقي القبض عليهم وهم يشاركون في عملية خطف وأن الشرطة قتلتهم.

ووفقا لوسائل إعلام محلية في هرات، فقد أبدى الأربعة مقاومة مسلحة لـ "طالبان" أثناء اختطافهم رجل أعمال وابنه في هرات. أطلقت عليهم "طالبان" النار على الفور. ويقول شهود عيان في المدينة إن الحركة علقت جثثهم في أربع مربعات عبرة للآخرين.