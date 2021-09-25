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نيجيريا.. مقتل 8 جنود بهجوم لـ"داعش"

نيجيريا.. مقتل 8 جنود بهجوم لـ
السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

قتل ثمانية جنود على الأقل وجرح وفقد آخرون، إثر كمين نسب لتنظيم "داعش" الإرهابي شمال شرق نيجيريا، وفق مصدرين عسكريين.

العالم- أفريقيا

وتعرضت قافلة عسكرية لقصف صاروخي من مسلحي ولاية غرب إفريقيا التابعة لتنظيم "داعش" بين مدينتي ديكوا ومارتي في منطقة بحيرة تشاد.

وثمانية جنود آخرين إضافة إلى عنصر من ميليشيات موالية للحكومة منخرطة في مكافحة الإرهابيين، أُصيبوا بجروح. وأخذ الإرهابيون معهم آليتين عسكريتين وأضرموا النار بثلاث آليات أخرى.

وهذا الهجوم هو الثاني الذي يشنّه تنظيم "داعش" الإرهابي خلال أسبوعين ضد القوات المسلحة النيجيرية.

فمنذ عشرة أيام، قتل 16 جنديا على الأقل وعنصران من ميليشيات موالية للحكومة منخرطة في المعركة ضد الإرهابيين في كمين، في أكثر الهجمات دموية منذ مطلع العام. وتبنى تنظيم "داعش" هذا الهجوم وأكد مقتل 25 جنديا.

وفي الفترة الأخيرة، صعّد التنظيم هجماته ضد المدنيين في محور مايدوغوري-مونغونو، في منطقة يبلغ نطاقها 135 كيلومترا، وقد أقام نقاط مراقبة يمارس فيها السطو والقتل، وفق شهادات سكان المنطقة.

وحضّت هذه الهجمات شبه اليومية القوات المسلّحة على تسيير دوريات على طول هذا الطريق، وفق المصدرين العسكريين.

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