العالم – خاص بالعالم

وقال مدير مركز مسار للدراسات، نهاد ابو غوش، ان الدعم المالي والعسكري لـ"اسرائيل" هو دعم ثابت ومنتظم لا يختلف باختلاف الادارات او حتى بمن يجلس بالحكم في تل ابيب.

واضاف مدير مركز مسار للدراسات ان العلاقة بين الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي هي علاقة عضوية كإن "اسرائيل" هي امتداد واداة للولايات المتحدة وهذا الدعم هو استثمار مشترك في منظومة عسكرية امنية تجاه العالم كله.

واشار نهاد ابو غوش الى وجود احتكارات لصناعة السلاح والنفط وتلك الشركات تعتبر الحروب التي تخوضها "اسرائيل" كاختبار لاسلحتهم وان القبة الحديدية هي استثمار امريكي صهيوني مشترك.

واكد مدير مركز مسار للدراسات انه تم تجربتها عدة مرات واكتشف بها ثغرات جدية في حرب سيف القدس الاخيرة وتبين ان هذه القبة عاجزة ازاء الصواريخ قصيرة المدى والصواريخ المنخفضة.

وشدد نهاد ابو غوش على ان هذا المبلغ الضخم ليس لتطوير منظومة امنية عسكرية فقط وانما مشروع استثماري لتجار السلاح سواء في واشنطن او تل ابيب.

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