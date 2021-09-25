السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١
٠٤:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. دعم القبة الحديدية دعم لـ"اسرائيل" وتجار السلاح

السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

صوت مجلس النواب الأمريكي على منح مليار دولار لدعم القبة الحديدية الاسرائيلية بعد يومين من النقاشات شهدا اعتراض معظم الديمقراطيين التقدميين على المشروع.

العالم – خاص بالعالم

وقال مدير مركز مسار للدراسات، نهاد ابو غوش، ان الدعم المالي والعسكري لـ"اسرائيل" هو دعم ثابت ومنتظم لا يختلف باختلاف الادارات او حتى بمن يجلس بالحكم في تل ابيب.

واضاف مدير مركز مسار للدراسات ان العلاقة بين الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي هي علاقة عضوية كإن "اسرائيل" هي امتداد واداة للولايات المتحدة وهذا الدعم هو استثمار مشترك في منظومة عسكرية امنية تجاه العالم كله.

واشار نهاد ابو غوش الى وجود احتكارات لصناعة السلاح والنفط وتلك الشركات تعتبر الحروب التي تخوضها "اسرائيل" كاختبار لاسلحتهم وان القبة الحديدية هي استثمار امريكي صهيوني مشترك.

واكد مدير مركز مسار للدراسات انه تم تجربتها عدة مرات واكتشف بها ثغرات جدية في حرب سيف القدس الاخيرة وتبين ان هذه القبة عاجزة ازاء الصواريخ قصيرة المدى والصواريخ المنخفضة.

وشدد نهاد ابو غوش على ان هذا المبلغ الضخم ليس لتطوير منظومة امنية عسكرية فقط وانما مشروع استثماري لتجار السلاح سواء في واشنطن او تل ابيب.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

امريكا لا تتعلم من اخطائها و تدعم القبة الحديدية الفاشلة!

حماس تدين موافقة الكونغرس على تمويل تجديد القبة الحديدية

نائبة أمريكية تبكي بسبب تمويل القبة الحديدية الإسرائيلية

ضربة أمريكيّة مُوجعة لمنظومة 'القبّة الحديديّة'

القبة الحديدية تتأهب عقب اعتقال الاسيرين الفلسطينيين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 25-09-2021

صنعاء: استمرار القرصنة على سفن الوقود يعكس الاستهتار الأممي

شاهد.. دعم القبة الحديدية دعم لـ"اسرائيل" وتجار السلاح

مظاهرة جديدة في فرنسا ضد التصاريح الصحية في باريس

لا للتطبيع مع العدو الإسرائيلي العراقيون وأدوا الفتنة.. وفضحوا حثالات البعث ومرتزقة الدولار السعودي الإماراتي

الخارجية العراقية: حق الشعب الفلسطيني لن يسقط بالتقادم