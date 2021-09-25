لبنان.. المازوت الايراني يواصل انتشاره وكهرباء زحلة "خوش آمديد"

العالم-لبنان

ونقلت قناة المنار عن أسعد نكد مدير عام شركة كهرباء زحلة قوله "خوش آمديد" للمازوت الايراني، موضحا ان الشركة تشتري المازوت بالليرة اللبنانية وبسعر مناسب.

كما وزعت شركة الامانة كميات هبات المازوت المجاني في مناطق عكار والجبل وصيدا.

وشمل توزيع المازوت عددا واسعا من الافران والبلديات والمؤسسات الرعائية في عكار والجبل ومنطقة صيدا..

وستستكمل الشركة هذه المهمة في الايام المقبلة لدى مؤسسات صحية وخدماتية.

وفي منطقة الجبل وزع حزب الله هبات المازوت الايراني على القرى والبلدات بحضور وفد ترأسه مسؤول قطاع الجبل بلال داغر.