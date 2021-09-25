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العلامة والفيلسوف حسن زادة آملي يلبي نداء ربه، فمن هو؟

العلامة والفيلسوف حسن زادة آملي يلبي نداء ربه، فمن هو؟
السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

لبى العلامة والفيلسوف والعارف الايراني الشهير الشيخ حسن حسن زادة املي نداء ربه اليوم .... عن عمر يناهز الـ94 عاما بعد عمر طويل كرسه خدمة لمذهب التشيع واهل البيت .

العالم - ايران

نبذة عن حياة العلامة والفيلسوف الراحل حسن زادة آملي :

حسن حسن زادة آملي فيلسوف وعارف ومفسر ومؤلف كتب ورسائل عديدة ، يعرف بالعلامة ذوالفنون ، كما أنه متخصص في الأدبيات والنجوم، ومن كبار اساتذة الحوزة العلمية .

نشأته

ولد حسن زادة سنة 1306 للهجرة في مدينة آمل شمال إيران . بدأ بدراسة المقدمات في مدينته آمل، وفي سنة 1328 للهجرة انتقل إلى العاصمة طهران لمواصلة دراسته الحوزوية في مدرسة الحاج أبي الفتح، وكان من أساتذته الذين تتلمذ على أيديهم:

محمد تقي الآملي.

الميرزا مهدي القمشئي.

الميرزا أبي الحسن الشعراني.

أبي الحسن الرفيعي القزويني.

الفاضل التوني.

و في عام 1340 للهجرة، هاجر إلى مدينة قم، فتعلم كلا من الحكمة والتفسير و علم الأعداد وعلم الحروف عند كلا من :

السيد محمد حسين الطباطبائي.

محمد حسن الإلهي.

السيد علي القاضي.

مالسيد هدي القاضي.

أصبح بعد ذلك يعطي الدروس في الحكمة والعرفان و التفسير، كما له اهتمامٌ بالشعر الفارسي و العربي.

قالوا فيه

قول استاذه أبو الحسن الشعراني فيه:

«هو مولانا الاجل الموفق نجم الدين الشيخ حسن زاده الآملي المعروف بحسن زاده.»

كذلك قول محمد حسين الطباطبائي فيه:

«لم يعرف العلامة حسن زاده الآملي الا الامام صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف»

تاليفاته

له تآليف في علم العرفان والفلسفة والفقه الطب الهيئة وعلم الفلك وغيرها .

و هذا فهرس ببعض تصانيفه بالعربية والفارسية:

- الحجج البالغة على تجرد النفس الناطقة .

- دروس اتحاد العاقل و المعقول .

- نصوص الحكم على فصوص الحكم ، و هو شرح فصوص الفارابي.

- شرح فص الحكمة العصمية في الكلمة الفاطمية.

- شرح زيج البهادري .

- رسالة في تفسير البسملة .

- الف نقطة و نقطة.

- رسالة الرتق و الفتق.

- خير الاثر في رد الجبر و القدر.

- ديوان شعر

- دفتر القلب و قد طبع ايضا ضمن ديوان الاشعار .

- رسالة في مناسك الحج .

- الوحدة في نظر العارف و الحكيم.

- مائة و خمسون درسا في معرفة النفس.

- اضبط المقال في ضبط أسماء الرجال.

- رسالة في الكـــر .

- الرسالة الالهية " الهي نامه " .

- شرح نهج البلاغة في خمسة مجلدات بالعربية .

- رسالة في نفس الامر.

- رسالة في الصبح و الشفق .

- الصحيفة العسجدية في الات رصدية.

- الكوكب الدري في مطلع التاريخ الهجري.

- ممد الهمم في شرح فصوص الحكم لابن عربي .

- الكلمة العليا في توقيفية الأسماء .

- دروس الهيئة و الرياضيات في مجلدين .

- بحث في الحركة

- العمل الضابط في الرابطي و الرابط

- من انــــــا ؟

- رسالة في مجموعة من المسائل المتفرقة في الفقه

- تصحيح دورة نهج البلاغة

- كراسة في فن الاصول

- رسالة في المثل الالهية

- رموز الكنوز في شرح كنوز الأسماء للعياني .

- النور المتجلي في الظهور الظلي.

- رسالة في الجعل

- الاوبة إلى التوبة من الحوبة

- مائة كلمة في معرفة النفس

- رسالة في الحركة الجوهرية

- رسالة في الكسب الكلامي

- رسالة في اقسام الفاعل

- نور على نور في الذكر و الذاكر و المذكور.

- استخراج جداول التقويم لمدة تسع سنوات

- الانسان الكامل في نهج البلاغة

- شرح اكر مانالاؤوس في المثلثات الكروية مع التصحيح .

- رسالة في علم الرمل

- تعليقات على العروة الوثقى

- رسالة في العلم

- شرح اربعين حديثا في معرفة النفس

- الدروس الاوفاقية في علم الاوفاق في أكثر من سبعين درسا .

- رسالة في اثبات عالم المثال.

- شرح باب التوحيد من حديقة الحقائق للسنائي الغزنوي

- التعليقات على شرح الجغميني على المخلص في الهيئة

- تصحيح و تعليق على تمهيد القواعد لصائن الدين ابن تركه

- خزينة الجوهر في ادلة التجرد للنفس الناطقة

- تصحيح كتاب ابي جعد و كتاب نثر اللآلي و كتاب الطب في مجلد واحد. بأمر من اية الله البروجردي.

- الانسان في عرف العرفان

- رسالة المدارج و المعارج

- رسالة اللوح و القلم

- رسالة كل في فلك يسبحون

- تعليقات على تحفة الآجلة في معرفة القبلة للعلامة سردار الكابلي

- مصادر الاشعار المنسوبة للامام علي عليه السلام .

- تصحيح و تعليق على كتاب الدر المكنون و الجوهر المصون في علم الحروف للشيخ الأكبر

- رسالة في الرؤيا

- رسالة في التضاد

- تصحيح و تعليق على اصول اقليدس تحرير الخواجة الطوسي .

- تصحيح و تعليق على الالهيات في الشفاء

- تصحيح و تحشية الكلستان للسعـــدي

- تصحيح و تعليق كتاب النفس من الشفاء

- مفاتيح الاسرار لسلاك الاسفار و هو تصحيح مع تعليقات على كتاب الاسفار.

- ترجمة المدينة الفاضلة للفارابي مع التعليق

- رسالة في المعاد

- رسالة في تناهي الابعاد

- رسالة في التكامل البرزخي

- رسالة في شرح حديث عن التوحيد للامام الصادق عليه السلام

- اربعون حديثا عرفانيا

- تصحيح كتاب المناظر في كيفية الابصار لاقليدس

- ترجمة و تحشية رسالة الجمع بين الرأيين للفارابي

- تصحيح كتاب الاستيعاب في صنعة الاسطرلاب للبيروني

- رسالة في اختلاف المنظر و انكسار النور

- رسالة في البوصلة و مؤشر القبلة

- ليلة القدر و فاطمة عليها السلام

- تصحيح وتحشية رسالة تحفة الملوك في السير و السلوك

- الف كلمة و كلمة

- وجيزة في شرح حال العلامة الطباطبائي

- تصحيح المراسلات بين السيد احمد الكربلائي و الشيخ محمد الغروي.

- نثر الدراري على نظم اللآلي

- درر القلائد على غرر الفوائد

- الانسان و القران

- نهج الولاية في معرفة الامام صاحب الامر و الزمان عجل الله فرجه الشريف

- انه الحق

- مجموعة المقالات

- ثلاثون فصلا في الدائرة الهندية

- رسالة في الخط .

- تعيين جهة القبلة و تشخيص الظهر الحقيقي للمدينة .

- القران و العرفان و البرهان لا يفترقون

- رسالة في الاربعين

- رسالة في الظل الرياضي

- العرفان و الحكمة المتعالية

- تصحيح خلاصة المنهج للمولى الكاشاني

- رسالة الميل الكلي

- تصحيح و تعليق على رسالة القضاء و القدر للعلامة الدهدار .

- تكسير الدائرة من امهات المسائل الهندسية

- تصحيح و تعليق على كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد

- رسالة في الامامة

- فصل الخطاب في عدم تحريف كتاب رب الارباب

- رسالة في لقاء الله

- رسالة في تعيين البعد بين المركزين

- كتاب دروس معرفة الوقت و القبلة

- تصحيح و تعليق على الطبيعيات من الشفاء .

- رسالة فارسية في المطالب الرياضية

- رسالة في الفنون الرياضية

- رسالة في قبلة المدينة

- تصحيح و تعليق على اكر ثاوذوسيوس

- تصحيح و تعليق على كتاب مساكن ثاوذوسيوس

- تصحيح و تعليق على رسالة عشرين بابا في عمل الاسطرلاب

- رسالة في شرح هيئة القوشجي

- تصحيح و تعليق على قبلة الملا مظفر الجنابذي

- رسالة في بعض الشعب الارثماطيقية

- كشيكل .

- مصادر مفاتيح الجنان مع بعض الترجمة .

- شرح بعض اشعار الخواجة حافظ الشيرازي

- تصحيح المثنوي للعارف الرومي

- تصحيح جامع التمثيل

- تصحيح و تعليق على شرح البرجندي على زيج الغ بيكي

- تصحيح و تعليق على الكرة المتحركة لاوطولوقوس

- تصحيح شرح البرجندي على رسالة عشرين بابا لصنع الاسطرلاب مع التعليق

- تصحيح و تعليق على مجسطي بطليموس

- تصحيح و تعليق على شرح نظام الجين النيشابوري على مجسطي بطليموس

- تصحيح و تعليق على شرح خير الله خان على مجسطي بطليموس

- تعليقات على ثمانية ابواب من شرح المطول للتفتازاني

- رسالة باب الرحمة في السير و السلوك

- رسالة في تفسير اية العرض

- تصحيح تذكرة الخواجة الطوسي في المبدا و المعاد

- امثال الطبري

- الاصول الحكمية و العرفانية

- تصحيح و تعليق على شرح حسين الخوارزمي على فصوص الحكم

- شرح فارسي لاشارات الشيخ " البهجة و السعادة و مقامات العارفين و اسرار الايات " .

- تصحيح كليلة و دمنة مع التعليق و اضافة مقدمة

- رسالة في الولاية التكوينية

- رسالة اخرى في مطالب رياضية

- رسالة اخرى في فنون رياضية

- شرح رسالة العلامة الرفيعي في اتحاد العاقل و المعقول

- رسالتان في العلوم الغريبة

- مشكاة القدس على مصباح الانس

- رسالة حول الرؤيا

- رسالة في اعتقادات العلامة في الاصول و المعارف الدينية

- دروس في شرح الخواجة للاشارات

- دروس الاسفار

- دروس شرح القيصري على الفصوص

- دروس مصباح الانس

- مفاتيح المخازن

- اصول و امهات الحكمة و العرفان

- وجيزة في الطب

- وجيزة في التشريح

- عيون مسائل النفس

- سرح العيون في شرح العيون

- تصحيح و تحشية رسالة حل ما ينحل

- تصحيح و تعليق على الحكمة العملية

- الاصول الحكمية

- وجيزة في شرح و بيان الجن

- تصحيح و شرح رسالة القطب و المنطقة لصدر المتألهين

- تصحيح و اعراب اصول الكافي

- تصحيح و تحشية خزائن النراقي

- تصحيح و تحشية نصاب الصبيان

- تصحيح و تحشية شرح العلامة القيصري على فصوص الحكم

- تصحيح و تحشية شرح الطوسي على منطق و حكمة الاشارات

- مصادر خطب و رسائل و حكم نهج البلاغة و مستدركاته

- تصحيح و تعليق على رسالة الفصل بين الروح و النفس

- وجيزة في منزلة و شخصية الشيخ المفيد

- رسالة اربعين حديثا في معرفة النفس

- رسالة في بيان اختلاف القراءات

- وجيزة في الرؤيا

- تجدد الامثال و الحركة الجوهرية

- وجيزة في الصراط

- الصحيفة الزبرجدية في كلمات سجادية .

- مفاتيح الاسرار

- رسالة في الصرف

- رسائل و برامج

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