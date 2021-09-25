العلامة والفيلسوف حسن زادة آملي يلبي نداء ربه، فمن هو؟

العالم - ايران
نبذة عن حياة العلامة والفيلسوف الراحل حسن زادة آملي :
حسن حسن زادة آملي فيلسوف وعارف ومفسر ومؤلف كتب ورسائل عديدة ، يعرف بالعلامة ذوالفنون ، كما أنه متخصص في الأدبيات والنجوم، ومن كبار اساتذة الحوزة العلمية .
نشأته
ولد حسن زادة سنة 1306 للهجرة في مدينة آمل شمال إيران . بدأ بدراسة المقدمات في مدينته آمل، وفي سنة 1328 للهجرة انتقل إلى العاصمة طهران لمواصلة دراسته الحوزوية في مدرسة الحاج أبي الفتح، وكان من أساتذته الذين تتلمذ على أيديهم:
محمد تقي الآملي.
الميرزا مهدي القمشئي.
الميرزا أبي الحسن الشعراني.
أبي الحسن الرفيعي القزويني.
الفاضل التوني.
و في عام 1340 للهجرة، هاجر إلى مدينة قم، فتعلم كلا من الحكمة والتفسير و علم الأعداد وعلم الحروف عند كلا من :
السيد محمد حسين الطباطبائي.
محمد حسن الإلهي.
السيد علي القاضي.
مالسيد هدي القاضي.
أصبح بعد ذلك يعطي الدروس في الحكمة والعرفان و التفسير، كما له اهتمامٌ بالشعر الفارسي و العربي.
قالوا فيه
قول استاذه أبو الحسن الشعراني فيه:
«هو مولانا الاجل الموفق نجم الدين الشيخ حسن زاده الآملي المعروف بحسن زاده.»
كذلك قول محمد حسين الطباطبائي فيه:
«لم يعرف العلامة حسن زاده الآملي الا الامام صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف»
تاليفاته
له تآليف في علم العرفان والفلسفة والفقه الطب الهيئة وعلم الفلك وغيرها .
و هذا فهرس ببعض تصانيفه بالعربية والفارسية:
- الحجج البالغة على تجرد النفس الناطقة .
- دروس اتحاد العاقل و المعقول .
- نصوص الحكم على فصوص الحكم ، و هو شرح فصوص الفارابي.
- شرح فص الحكمة العصمية في الكلمة الفاطمية.
- شرح زيج البهادري .
- رسالة في تفسير البسملة .
- الف نقطة و نقطة.
- رسالة الرتق و الفتق.
- خير الاثر في رد الجبر و القدر.
- ديوان شعر
- دفتر القلب و قد طبع ايضا ضمن ديوان الاشعار .
- رسالة في مناسك الحج .
- الوحدة في نظر العارف و الحكيم.
- مائة و خمسون درسا في معرفة النفس.
- اضبط المقال في ضبط أسماء الرجال.
- رسالة في الكـــر .
- الرسالة الالهية " الهي نامه " .
- شرح نهج البلاغة في خمسة مجلدات بالعربية .
- رسالة في نفس الامر.
- رسالة في الصبح و الشفق .
- الصحيفة العسجدية في الات رصدية.
- الكوكب الدري في مطلع التاريخ الهجري.
- ممد الهمم في شرح فصوص الحكم لابن عربي .
- الكلمة العليا في توقيفية الأسماء .
- دروس الهيئة و الرياضيات في مجلدين .
- بحث في الحركة
- العمل الضابط في الرابطي و الرابط
- من انــــــا ؟
- رسالة في مجموعة من المسائل المتفرقة في الفقه
- تصحيح دورة نهج البلاغة
- كراسة في فن الاصول
- رسالة في المثل الالهية
- رموز الكنوز في شرح كنوز الأسماء للعياني .
- النور المتجلي في الظهور الظلي.
- رسالة في الجعل
- الاوبة إلى التوبة من الحوبة
- مائة كلمة في معرفة النفس
- رسالة في الحركة الجوهرية
- رسالة في الكسب الكلامي
- رسالة في اقسام الفاعل
- نور على نور في الذكر و الذاكر و المذكور.
- استخراج جداول التقويم لمدة تسع سنوات
- الانسان الكامل في نهج البلاغة
- شرح اكر مانالاؤوس في المثلثات الكروية مع التصحيح .
- رسالة في علم الرمل
- تعليقات على العروة الوثقى
- رسالة في العلم
- شرح اربعين حديثا في معرفة النفس
- الدروس الاوفاقية في علم الاوفاق في أكثر من سبعين درسا .
- رسالة في اثبات عالم المثال.
- شرح باب التوحيد من حديقة الحقائق للسنائي الغزنوي
- التعليقات على شرح الجغميني على المخلص في الهيئة
- تصحيح و تعليق على تمهيد القواعد لصائن الدين ابن تركه
- خزينة الجوهر في ادلة التجرد للنفس الناطقة
- تصحيح كتاب ابي جعد و كتاب نثر اللآلي و كتاب الطب في مجلد واحد. بأمر من اية الله البروجردي.
- الانسان في عرف العرفان
- رسالة المدارج و المعارج
- رسالة اللوح و القلم
- رسالة كل في فلك يسبحون
- تعليقات على تحفة الآجلة في معرفة القبلة للعلامة سردار الكابلي
- مصادر الاشعار المنسوبة للامام علي عليه السلام .
- تصحيح و تعليق على كتاب الدر المكنون و الجوهر المصون في علم الحروف للشيخ الأكبر
- رسالة في الرؤيا
- رسالة في التضاد
- تصحيح و تعليق على اصول اقليدس تحرير الخواجة الطوسي .
- تصحيح و تعليق على الالهيات في الشفاء
- تصحيح و تحشية الكلستان للسعـــدي
- تصحيح و تعليق كتاب النفس من الشفاء
- مفاتيح الاسرار لسلاك الاسفار و هو تصحيح مع تعليقات على كتاب الاسفار.
- ترجمة المدينة الفاضلة للفارابي مع التعليق
- رسالة في المعاد
- رسالة في تناهي الابعاد
- رسالة في التكامل البرزخي
- رسالة في شرح حديث عن التوحيد للامام الصادق عليه السلام
- اربعون حديثا عرفانيا
- تصحيح كتاب المناظر في كيفية الابصار لاقليدس
- ترجمة و تحشية رسالة الجمع بين الرأيين للفارابي
- تصحيح كتاب الاستيعاب في صنعة الاسطرلاب للبيروني
- رسالة في اختلاف المنظر و انكسار النور
- رسالة في البوصلة و مؤشر القبلة
- ليلة القدر و فاطمة عليها السلام
- تصحيح وتحشية رسالة تحفة الملوك في السير و السلوك
- الف كلمة و كلمة
- وجيزة في شرح حال العلامة الطباطبائي
- تصحيح المراسلات بين السيد احمد الكربلائي و الشيخ محمد الغروي.
- نثر الدراري على نظم اللآلي
- درر القلائد على غرر الفوائد
- الانسان و القران
- نهج الولاية في معرفة الامام صاحب الامر و الزمان عجل الله فرجه الشريف
- انه الحق
- مجموعة المقالات
- ثلاثون فصلا في الدائرة الهندية
- رسالة في الخط .
- تعيين جهة القبلة و تشخيص الظهر الحقيقي للمدينة .
- القران و العرفان و البرهان لا يفترقون
- رسالة في الاربعين
- رسالة في الظل الرياضي
- العرفان و الحكمة المتعالية
- تصحيح خلاصة المنهج للمولى الكاشاني
- رسالة الميل الكلي
- تصحيح و تعليق على رسالة القضاء و القدر للعلامة الدهدار .
- تكسير الدائرة من امهات المسائل الهندسية
- تصحيح و تعليق على كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد
- رسالة في الامامة
- فصل الخطاب في عدم تحريف كتاب رب الارباب
- رسالة في لقاء الله
- رسالة في تعيين البعد بين المركزين
- كتاب دروس معرفة الوقت و القبلة
- تصحيح و تعليق على الطبيعيات من الشفاء .
- رسالة فارسية في المطالب الرياضية
- رسالة في الفنون الرياضية
- رسالة في قبلة المدينة
- تصحيح و تعليق على اكر ثاوذوسيوس
- تصحيح و تعليق على كتاب مساكن ثاوذوسيوس
- تصحيح و تعليق على رسالة عشرين بابا في عمل الاسطرلاب
- رسالة في شرح هيئة القوشجي
- تصحيح و تعليق على قبلة الملا مظفر الجنابذي
- رسالة في بعض الشعب الارثماطيقية
- كشيكل .
- مصادر مفاتيح الجنان مع بعض الترجمة .
- شرح بعض اشعار الخواجة حافظ الشيرازي
- تصحيح المثنوي للعارف الرومي
- تصحيح جامع التمثيل
- تصحيح و تعليق على شرح البرجندي على زيج الغ بيكي
- تصحيح و تعليق على الكرة المتحركة لاوطولوقوس
- تصحيح شرح البرجندي على رسالة عشرين بابا لصنع الاسطرلاب مع التعليق
- تصحيح و تعليق على مجسطي بطليموس
- تصحيح و تعليق على شرح نظام الجين النيشابوري على مجسطي بطليموس
- تصحيح و تعليق على شرح خير الله خان على مجسطي بطليموس
- تعليقات على ثمانية ابواب من شرح المطول للتفتازاني
- رسالة باب الرحمة في السير و السلوك
- رسالة في تفسير اية العرض
- تصحيح تذكرة الخواجة الطوسي في المبدا و المعاد
- امثال الطبري
- الاصول الحكمية و العرفانية
- تصحيح و تعليق على شرح حسين الخوارزمي على فصوص الحكم
- شرح فارسي لاشارات الشيخ " البهجة و السعادة و مقامات العارفين و اسرار الايات " .
- تصحيح كليلة و دمنة مع التعليق و اضافة مقدمة
- رسالة في الولاية التكوينية
- رسالة اخرى في مطالب رياضية
- رسالة اخرى في فنون رياضية
- شرح رسالة العلامة الرفيعي في اتحاد العاقل و المعقول
- رسالتان في العلوم الغريبة
- مشكاة القدس على مصباح الانس
- رسالة حول الرؤيا
- رسالة في اعتقادات العلامة في الاصول و المعارف الدينية
- دروس في شرح الخواجة للاشارات
- دروس الاسفار
- دروس شرح القيصري على الفصوص
- دروس مصباح الانس
- مفاتيح المخازن
- اصول و امهات الحكمة و العرفان
- وجيزة في الطب
- وجيزة في التشريح
- عيون مسائل النفس
- سرح العيون في شرح العيون
- تصحيح و تحشية رسالة حل ما ينحل
- تصحيح و تعليق على الحكمة العملية
- الاصول الحكمية
- وجيزة في شرح و بيان الجن
- تصحيح و شرح رسالة القطب و المنطقة لصدر المتألهين
- تصحيح و اعراب اصول الكافي
- تصحيح و تحشية خزائن النراقي
- تصحيح و تحشية نصاب الصبيان
- تصحيح و تحشية شرح العلامة القيصري على فصوص الحكم
- تصحيح و تحشية شرح الطوسي على منطق و حكمة الاشارات
- مصادر خطب و رسائل و حكم نهج البلاغة و مستدركاته
- تصحيح و تعليق على رسالة الفصل بين الروح و النفس
- وجيزة في منزلة و شخصية الشيخ المفيد
- رسالة اربعين حديثا في معرفة النفس
- رسالة في بيان اختلاف القراءات
- وجيزة في الرؤيا
- تجدد الامثال و الحركة الجوهرية
- وجيزة في الصراط
- الصحيفة الزبرجدية في كلمات سجادية .
- مفاتيح الاسرار
- رسالة في الصرف
- رسائل و برامج