العلامة والفيلسوف حسن زادة آملي يلبي نداء ربه، فمن هو؟

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نبذة عن حياة العلامة والفيلسوف الراحل حسن زادة آملي :

حسن حسن زادة آملي فيلسوف وعارف ومفسر ومؤلف كتب ورسائل عديدة ، يعرف بالعلامة ذوالفنون ، كما أنه متخصص في الأدبيات والنجوم، ومن كبار اساتذة الحوزة العلمية .

نشأته

ولد حسن زادة سنة 1306 للهجرة في مدينة آمل شمال إيران . بدأ بدراسة المقدمات في مدينته آمل، وفي سنة 1328 للهجرة انتقل إلى العاصمة طهران لمواصلة دراسته الحوزوية في مدرسة الحاج أبي الفتح، وكان من أساتذته الذين تتلمذ على أيديهم:

محمد تقي الآملي.

الميرزا مهدي القمشئي.

الميرزا أبي الحسن الشعراني.

أبي الحسن الرفيعي القزويني.

الفاضل التوني.

و في عام 1340 للهجرة، هاجر إلى مدينة قم، فتعلم كلا من الحكمة والتفسير و علم الأعداد وعلم الحروف عند كلا من :

السيد محمد حسين الطباطبائي.

محمد حسن الإلهي.

السيد علي القاضي.

مالسيد هدي القاضي.

أصبح بعد ذلك يعطي الدروس في الحكمة والعرفان و التفسير، كما له اهتمامٌ بالشعر الفارسي و العربي.

قالوا فيه

قول استاذه أبو الحسن الشعراني فيه:

«هو مولانا الاجل الموفق نجم الدين الشيخ حسن زاده الآملي المعروف بحسن زاده.»

كذلك قول محمد حسين الطباطبائي فيه:

«لم يعرف العلامة حسن زاده الآملي الا الامام صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف»

تاليفاته

له تآليف في علم العرفان والفلسفة والفقه الطب الهيئة وعلم الفلك وغيرها .

و هذا فهرس ببعض تصانيفه بالعربية والفارسية:

- الحجج البالغة على تجرد النفس الناطقة .

- دروس اتحاد العاقل و المعقول .

- نصوص الحكم على فصوص الحكم ، و هو شرح فصوص الفارابي.

- شرح فص الحكمة العصمية في الكلمة الفاطمية.

- شرح زيج البهادري .

- رسالة في تفسير البسملة .

- الف نقطة و نقطة.

- رسالة الرتق و الفتق.

- خير الاثر في رد الجبر و القدر.

- ديوان شعر

- دفتر القلب و قد طبع ايضا ضمن ديوان الاشعار .

- رسالة في مناسك الحج .

- الوحدة في نظر العارف و الحكيم.

- مائة و خمسون درسا في معرفة النفس.

- اضبط المقال في ضبط أسماء الرجال.

- رسالة في الكـــر .

- الرسالة الالهية " الهي نامه " .

- شرح نهج البلاغة في خمسة مجلدات بالعربية .

- رسالة في نفس الامر.

- رسالة في الصبح و الشفق .

- الصحيفة العسجدية في الات رصدية.

- الكوكب الدري في مطلع التاريخ الهجري.

- ممد الهمم في شرح فصوص الحكم لابن عربي .

- الكلمة العليا في توقيفية الأسماء .

- دروس الهيئة و الرياضيات في مجلدين .

- بحث في الحركة

- العمل الضابط في الرابطي و الرابط

- من انــــــا ؟

- رسالة في مجموعة من المسائل المتفرقة في الفقه

- تصحيح دورة نهج البلاغة

- كراسة في فن الاصول

- رسالة في المثل الالهية

- رموز الكنوز في شرح كنوز الأسماء للعياني .

- النور المتجلي في الظهور الظلي.

- رسالة في الجعل

- الاوبة إلى التوبة من الحوبة

- مائة كلمة في معرفة النفس

- رسالة في الحركة الجوهرية

- رسالة في الكسب الكلامي

- رسالة في اقسام الفاعل

- نور على نور في الذكر و الذاكر و المذكور.

- استخراج جداول التقويم لمدة تسع سنوات

- الانسان الكامل في نهج البلاغة

- شرح اكر مانالاؤوس في المثلثات الكروية مع التصحيح .

- رسالة في علم الرمل

- تعليقات على العروة الوثقى

- رسالة في العلم

- شرح اربعين حديثا في معرفة النفس

- الدروس الاوفاقية في علم الاوفاق في أكثر من سبعين درسا .

- رسالة في اثبات عالم المثال.

- شرح باب التوحيد من حديقة الحقائق للسنائي الغزنوي

- التعليقات على شرح الجغميني على المخلص في الهيئة

- تصحيح و تعليق على تمهيد القواعد لصائن الدين ابن تركه

- خزينة الجوهر في ادلة التجرد للنفس الناطقة

- تصحيح كتاب ابي جعد و كتاب نثر اللآلي و كتاب الطب في مجلد واحد. بأمر من اية الله البروجردي.

- الانسان في عرف العرفان

- رسالة المدارج و المعارج

- رسالة اللوح و القلم

- رسالة كل في فلك يسبحون

- تعليقات على تحفة الآجلة في معرفة القبلة للعلامة سردار الكابلي

- مصادر الاشعار المنسوبة للامام علي عليه السلام .

- تصحيح و تعليق على كتاب الدر المكنون و الجوهر المصون في علم الحروف للشيخ الأكبر

- رسالة في الرؤيا

- رسالة في التضاد

- تصحيح و تعليق على اصول اقليدس تحرير الخواجة الطوسي .

- تصحيح و تعليق على الالهيات في الشفاء

- تصحيح و تحشية الكلستان للسعـــدي

- تصحيح و تعليق كتاب النفس من الشفاء

- مفاتيح الاسرار لسلاك الاسفار و هو تصحيح مع تعليقات على كتاب الاسفار.

- ترجمة المدينة الفاضلة للفارابي مع التعليق

- رسالة في المعاد

- رسالة في تناهي الابعاد

- رسالة في التكامل البرزخي

- رسالة في شرح حديث عن التوحيد للامام الصادق عليه السلام

- اربعون حديثا عرفانيا

- تصحيح كتاب المناظر في كيفية الابصار لاقليدس

- ترجمة و تحشية رسالة الجمع بين الرأيين للفارابي

- تصحيح كتاب الاستيعاب في صنعة الاسطرلاب للبيروني

- رسالة في اختلاف المنظر و انكسار النور

- رسالة في البوصلة و مؤشر القبلة

- ليلة القدر و فاطمة عليها السلام

- تصحيح وتحشية رسالة تحفة الملوك في السير و السلوك

- الف كلمة و كلمة

- وجيزة في شرح حال العلامة الطباطبائي

- تصحيح المراسلات بين السيد احمد الكربلائي و الشيخ محمد الغروي.

- نثر الدراري على نظم اللآلي

- درر القلائد على غرر الفوائد

- الانسان و القران

- نهج الولاية في معرفة الامام صاحب الامر و الزمان عجل الله فرجه الشريف

- انه الحق

- مجموعة المقالات

- ثلاثون فصلا في الدائرة الهندية

- رسالة في الخط .

- تعيين جهة القبلة و تشخيص الظهر الحقيقي للمدينة .

- القران و العرفان و البرهان لا يفترقون

- رسالة في الاربعين

- رسالة في الظل الرياضي

- العرفان و الحكمة المتعالية

- تصحيح خلاصة المنهج للمولى الكاشاني

- رسالة الميل الكلي

- تصحيح و تعليق على رسالة القضاء و القدر للعلامة الدهدار .

- تكسير الدائرة من امهات المسائل الهندسية

- تصحيح و تعليق على كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد

- رسالة في الامامة

- فصل الخطاب في عدم تحريف كتاب رب الارباب

- رسالة في لقاء الله

- رسالة في تعيين البعد بين المركزين

- كتاب دروس معرفة الوقت و القبلة

- تصحيح و تعليق على الطبيعيات من الشفاء .

- رسالة فارسية في المطالب الرياضية

- رسالة في الفنون الرياضية

- رسالة في قبلة المدينة

- تصحيح و تعليق على اكر ثاوذوسيوس

- تصحيح و تعليق على كتاب مساكن ثاوذوسيوس

- تصحيح و تعليق على رسالة عشرين بابا في عمل الاسطرلاب

- رسالة في شرح هيئة القوشجي

- تصحيح و تعليق على قبلة الملا مظفر الجنابذي

- رسالة في بعض الشعب الارثماطيقية

- كشيكل .

- مصادر مفاتيح الجنان مع بعض الترجمة .

- شرح بعض اشعار الخواجة حافظ الشيرازي

- تصحيح المثنوي للعارف الرومي

- تصحيح جامع التمثيل

- تصحيح و تعليق على شرح البرجندي على زيج الغ بيكي

- تصحيح و تعليق على الكرة المتحركة لاوطولوقوس

- تصحيح شرح البرجندي على رسالة عشرين بابا لصنع الاسطرلاب مع التعليق

- تصحيح و تعليق على مجسطي بطليموس

- تصحيح و تعليق على شرح نظام الجين النيشابوري على مجسطي بطليموس

- تصحيح و تعليق على شرح خير الله خان على مجسطي بطليموس

- تعليقات على ثمانية ابواب من شرح المطول للتفتازاني

- رسالة باب الرحمة في السير و السلوك

- رسالة في تفسير اية العرض

- تصحيح تذكرة الخواجة الطوسي في المبدا و المعاد

- امثال الطبري

- الاصول الحكمية و العرفانية

- تصحيح و تعليق على شرح حسين الخوارزمي على فصوص الحكم

- شرح فارسي لاشارات الشيخ " البهجة و السعادة و مقامات العارفين و اسرار الايات " .

- تصحيح كليلة و دمنة مع التعليق و اضافة مقدمة

- رسالة في الولاية التكوينية

- رسالة اخرى في مطالب رياضية

- رسالة اخرى في فنون رياضية

- شرح رسالة العلامة الرفيعي في اتحاد العاقل و المعقول

- رسالتان في العلوم الغريبة

- مشكاة القدس على مصباح الانس

- رسالة حول الرؤيا

- رسالة في اعتقادات العلامة في الاصول و المعارف الدينية

- دروس في شرح الخواجة للاشارات

- دروس الاسفار

- دروس شرح القيصري على الفصوص

- دروس مصباح الانس

- مفاتيح المخازن

- اصول و امهات الحكمة و العرفان

- وجيزة في الطب

- وجيزة في التشريح

- عيون مسائل النفس

- سرح العيون في شرح العيون

- تصحيح و تحشية رسالة حل ما ينحل

- تصحيح و تعليق على الحكمة العملية

- الاصول الحكمية

- وجيزة في شرح و بيان الجن

- تصحيح و شرح رسالة القطب و المنطقة لصدر المتألهين

- تصحيح و اعراب اصول الكافي

- تصحيح و تحشية خزائن النراقي

- تصحيح و تحشية نصاب الصبيان

- تصحيح و تحشية شرح العلامة القيصري على فصوص الحكم

- تصحيح و تحشية شرح الطوسي على منطق و حكمة الاشارات

- مصادر خطب و رسائل و حكم نهج البلاغة و مستدركاته

- تصحيح و تعليق على رسالة الفصل بين الروح و النفس

- وجيزة في منزلة و شخصية الشيخ المفيد

- رسالة اربعين حديثا في معرفة النفس

- رسالة في بيان اختلاف القراءات

- وجيزة في الرؤيا

- تجدد الامثال و الحركة الجوهرية

- وجيزة في الصراط

- الصحيفة الزبرجدية في كلمات سجادية .

- مفاتيح الاسرار

- رسالة في الصرف

- رسائل و برامج