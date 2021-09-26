دعوات عراقية باعتقال ومحاسبة من عقد المؤتمر الارهابي الصهيوني للتطبيع

العالم- خاص بالعالم

رفض جملة وتفصيلا للمؤتمر الذي عقد في أربيل عاصمة منطقة كردستان العراق وشهد دعوات للتطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

الحكومة العراقية أكدت على موقف بغداد الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مشددة على رفضها طرح مفهوم التطبيع دستوريا وقانونيا وسياسيا في الدولة العراقية.

الرئاسة العراقية، اعتبرت الاجتماع الأخير لا يمثّل أهالي وسكان المدن العراقية، بل يمثّل مواقف من شارك به فقط.

وزارة الداخلية في منطقة كردستان قالت إن الاجتماع لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن موقف حكومة كردستان العراق وعُقد من دون علم وموافقة ومشاركة الحكومة المحلية.

زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر دعا في تغريدة على التويتر حكومة أربيل لمنع مثل الاجتماعات التي وصفها بالارهابية الصهيونية، كما الحكومة العراقية الى تجريم واعتقال المشاركين في الاجتماع.

ديوان الوقف السني، استنكر في بيان باشد العبارات جميع الخطوات الداعية للتطبيع العراقي مع الكيان الصهيوني معتبراً ان فلسطين ستبقى قضية العراقية المفصلية دائما.

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي دعا في تغريدة لاخراس الاصوات النشاز ومحاسبة من تسول له نفسه المساس بالثوابت الوطنية.

تحالف عزم الذي يتزعمه خميس الخنجر دان الأصوات المطالبة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني وقال ان العراق كان ولازال رأس الحربة التي وقفت امام تطلعات الكيان الاسرائيلي.

‏الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي قال على تويتر ان المقاومة الاسلامية لن تسكت على هذه الخيانة العظمى، وستلقن العدو الإسرائيلي والمطبعين معه درسا يمنع التطبيع.

أمين عام حركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي أكد ان عقد مؤتمر مدفوع الثمن لن يغير موقف العراق التاريخي والمبدئي من القضية الفلسطينية، واعتبر ان المطبعين لا مكان لهم في العراق وسيقتص منهم الشعب العراقي.

رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض شدد على ان الشعب العراقي لن يكون في زمرة المطبعين وسيبقى العراق كله رافضا للانحناء للكيان الاسرائيلي، واعتبر ان المؤتمر تجاوز على ثواب الشعب العراقي.

كما دان حزب الدعوة الاسلامية وكتائب حزب الله وتحالف الفتح وتيار الحكمة وباقي القوى السياسية والشعبية دعوات التطبيع، وأكدت على دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة مؤكدة ان العراق سيبقى فاعلاً في محور مقاومة الكيان الاسرائيلي.

التنديد والاستنكار العراقي للتطبيع قوبل بترحيب من قبل حركة حماس التي التي قال الناطق باسمها حازم قاسم ان الفلسطينيين يقدرون الموقف العراقي القيادي والشعبي الرافض للتطبيع مع الاحتلال، وانحيازه الدائم للقضية الفلسطينية، داعياً كل الدول في المنطقة الى رفض التطبيع والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني.

