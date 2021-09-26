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شاهد..انتشار قوات الاحتلال في منطقة العين شمال غرب القدس المحتلة

الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

انتشرت قوات الاحتلال الاسرائيلي في منطقة العين ببلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة، وسط أنباء عن استشهاد شابين.

العالم-فلسطين

يتبع...

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