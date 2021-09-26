الاحتلال ينشر تفاصيل 'عملية الضفة'..'تحفظ على حادثة ممنوعة من النشر'

العالم-فلسطين

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن ناطق باسم جيش الاحتلال قوله، إن "تبادلا لإطلاق النار، وقع في عدة حوادث في الضفة الغربية، خلال عملية واسعة النطاق لقوات الجيش ضد حركة حماس".

وأشار إلى أن "الحديث يدور حول عملية اعتقال واسعة النطاق تتعلق بالبنية التحتية لحركة حماس، والتي تتابعها قوات الأمن منذ عدة أيام"، مشيرا إلى أن حملة الاعتقالات، نٌفّذت في ثلاث مناطق بالضفة.

وأكد أن "العملية العسكرية أسفرت عن اغتيال أربعة فلسطينيين، بينهم ثلاثة قتلوا في بيت عنان (شمال غربي من مدينة القدس)، وآخر في قرية برقين (جنوبي جنين)".

وأشار إلى أنه "تم خلال العملية اعتقال عدد من الفلسطينيين في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين و"كفر دان" و"قباطية" و"برقين".

وعلّق الناطق باسم جيش الاحتلال على تبادل إطلاق النار بقوله "هناك احتمالية لتطور الأمر بإطلاق الصواريخ (من قطاع غزة)"، بحسب الصحيفة.

ونوه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إلى "حادثة أخرى لا تزال ممنوعة من النشر"، وفق زعمه.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر فلسطينية لـ "قدس برس"، إن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا في قرية "بيت عنان"، وآخر في بلدة "برقين".

وأضافت، أنّ الشهيد في "برقين" هو الشاب أسامة صبح (22 عامًا)، وكان وصل مستشفى "ابن سينا" بحالة صحية حرجة، نتيجة إصابته برصاصة من النوع الحي في الظهر، خلال مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة بعد اقتحام الاحتلال للبلدة في محاولة لاعتقال الأسير السابق محمد الزرعيني، بعد مداهمة منزله الواقع بين قرى "اليامون" و"كفر دان" و"برقين".

وأشارت كذلك إلى وقوع اشتباك مسلح في منطقة "عين عجب" ببلدة "بيت عنان" شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت أن قوات الاحتلال حاصرت كوخا زراعيا صغيرا في الأراضي الزراعية في منطقة "عبين العجب" شرقي البلدة، تبعه تبادل إطلاق النار في المنطقة، ودوي انفجارات ناتجة عن تفجير الكوخ..

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال فرضت حصارًا كاملًا على المنطقة المذكورة، ومنعت المواطنين من الاقتراب، فيما شوهدت طائرات بدون طيار تحلق في سماء المنطقة وسط عمليات تمشيط، كما شوهدت طائرة مروحية تابعة لجيش الاحتلال تحط في المكان.

وشهدت بلدة "بدو" المجاورة مواجهات واسعة بين الشبان وقوات الاحتلال في أعقاب الإعلان عن استشهاد الشابين، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة على الشبان مما أدى لإصابة شاب بعيار ناري في الكتف.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أكدت في بيان مقتضب: "استشهاد مواطن أصيب بالرصاص الحي، وصل إلى مستشفى ابن سينا بحالة حرجة من بُرْقين (جنوب غرب جنين)".

من جهتها، قالت إذاعة صوت فلسطينية (رسمية) إن فلسطينيا ثانٍ، استشهد، ويحتجز جيش الاحتلال جثمانه خلال مواجهات برقين.

وأضافت الإذاعة، أن خمسة فلسطينيين أصيبوا أيضا بجراح خلال المواجهات.

وكانت مواجهات مسلحة وصفت بـ "العنيفة"، اندلت فجر اليوم بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدن وقرى شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث نفذت عمليات اعتقال تخللتها مواجهات أصيب فيها عدة فلسطينيين، قبل الاعلان عن استشهاد اثنين على الأقل.