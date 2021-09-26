معارك عنيفة حول مأرب ومناطق استراتيجية تسقط بيد القوات اليمنية

العالم- خاص بالعالم

المعاركُ تدورُ في منطقة ملعا بمديريةِ الجوبة حيثُ واصلتْ القواتُ اليمنية تقدمَها في الاطراف الجنوبية وسيطرتْ على عقبةِ ملعاء الاستراتيجية وعلى بعضِ المعسكرات التابعة لقوى العدوان في المنطقة.

مصادرُ محلية قالت إنّ القواتِ اليمنية اقتربتْ بشكلٍ كبير من الاطراف الجنوبية لمدينة مارب، ومنذُ ايام تفرضُ حصارا مطبقا على مئاتِ الجنود التابعين للعدوان في منطقة العبدية بعدَ انْ سيطرتْ على اغلبِ مناطقِ مديريةِ العبدية وقَطعتْ طريقَها الواصل الى مدينة مارب.

الى ذلك دعا رئيسُ المجلسِ السياسي الاعلى مهدي المشاط المغررَ بهم في صفوف العدوان الى اغتنامِ الفرصة والعودةِ الى حضنِ الوطن.

وزيرُ الدفاعِ اليمني اللواءُ الركن محمد ناصر العاطفي أكدَ ايضاً خلالَ تفقدِه بعضَ المناطق التي تم تحريرُها في البيضا ومأرب وشبوة على استمرارِ العملياتِ العسكرية ضد قوى العدوان.

وقال العاطفي إنّ قواتِ الجيش اليمني واللجانِ الشعبية ستواصلُ العمليات لتطهيرِ البلاد من الغزاةِ ومسلحيهم، مشدّدًا على اهميةِ مواصلةِ النفير ورفدِ الجبهاتِ حتى نيلِ الحريّةِ والاستقلال.

واثناءَ لقاءِ العاطفي جددَ مقاتلو الجيشِ واللجانِ الشعبيّةِ تاكيدَهم على الدفاع عن البلاد وتحريرِ كافةِ الاراضي اليمنية وطمئنوا ابناءَ وقبائلَ المناطق الباقية تحت الاحتلال بانّ عملياتِ الجيش لا تستهدفُهم وأنّ هدفَها فقط هو طردُ الغزاة والمحتلين والجماعاتِ الارهابية.