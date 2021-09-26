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خلال تسلمه أوراق اعتماد السفير البريطاني الجديد..

رئيسي: التعاون بين الدول يجب ان يقوم على أساس الاحترام المتبادل

رئيسي: التعاون بين الدول يجب ان يقوم على أساس الاحترام المتبادل
الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي، خلال تسلمه أوراق اعتماد السفير البريطاني الجديد، ان التعاون بين الدول يجب ان يقوم على أساس الاحترام المتبادل.

العالم - ايران

يتبع...

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خلال تسلمه أوراق اعتماد السفير البريطاني الجديد.. رئيسي: التعاون بين الدول يجب ان يقوم على أساس الاحترام المتبادل

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