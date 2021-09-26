ميليشيا 'قسد' تختطف 15 مدرساً من إحدى مدارس القامشلي

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن “مسلحين تابعين لميليشيا (قسد) شنوا حملة مداهمات في عدد من الأحياء السكنية في مدينة القامشلي واختطفوا 15 مدرساً من مدرسة عبد المسيح حيداري بحي الوسطى بالمدينة بحجة خرق حالة الحظر الذي تفرضه الميليشيا على المناطق التي تستولي عليها”.

وتستولي ميليشيا “قسد” على عدد من المدارس وألغت تدريس منهاج وزارة التربية السورية ضمن هذه المدارس ما أدى إلى تداعيات سلبية على واقع العملية التعليمية في الحسكة والقامشلي كما تعمد إلى ملاحقة واختطاف المدرسين الذين يدرسون المنهاج الحكومي بهدف حرمان آلاف الأطفال من التعليم وإبقائهم في الجهل لتسهل السيطرة عليهم في المستقبل تنفيذاً لمخططات مشغليها.