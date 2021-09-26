 المجلس الشيعي الأعلى في لبنان يستنكر جريمتي جنين والقدس

العالم_لبنان

و قال: هذا العدوان لن يثني عزيمة شعب فلسطين ومقاومته الباسلة عن الجهاد والنضال لتحرير الأرض التي بذلت ولا تزال أعظم التضحيات من أجل قدسها وكل ترابها.

وأكد الخطيب في بيان، اليوم الأحد أن رد المقاومة سيجعل قادة الاحتلال نادمين على حماقتهم، والنصر سيكون حليف شعوبنا المقاومة المتمسكة بحقوقها، وفلسطين ستبقى قبلة المقاومين وقضيتهم الأولى، وقوافل الشهداء وسواعد المقاومين وتضحيات الصامدين والأسرى الصابرين ستصنع النصر لفلسطين والامة.

كما استنكر بشدة الفعل الشنيع الذي ارتكبته مجموعة عراقية خارجة عن القانون والانتماء الوطني وعن النسيج العراقي المقاوم لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، فهذا العمل القبيح فعل خيانة لتضحيات شعوبنا العربية والإسلامية وجريمة ضد العراق وشعبه وأصالته العربية والإسلامية، ونحن اذ ننوه بإصدار مجلس القضاء الأعلى العراقي مذكرات قبض بحق المشاركين في مؤتمر أربيل، فإننا نؤكد أن التطبيع عمل محرم ولا يجوز إضفاء الشرعية القانونية والإنسانية على هذا الكيان العنصري الغاصب.

العالم_لبنان