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طالبان تعلن مقتل أبو عمر خراساني زعيم داعش في أفغانستان

طالبان تعلن مقتل أبو عمر خراساني زعيم داعش في أفغانستان
الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة طالبان، مقتل "أبو عمر خراساني" زعيم تنظيم داعش في أفغانستان.

العالم - افغانستان

ونقلت وكالة "بجواك" الأفغانية وقناة "سماع" الباكستانية، عن طالبان أمس السبت، تأكيد مقتل أبو عمر الخرساني، على الرغم من تقارير إعلامية أفادت أواخر أغسطس الماضي بأن الحركة أعدمت الخرساني وثمانية آخرين من عناصر "داعش" رميًا بالرصاص.

وكان اسم خراساني، الزعيم المؤسس لداعش في خراسان، في الأصل مولفي ضياء الحق وهو من مقاطعة كونار في أفغانستان.

وترأس الخرساني تنظيم "داعش-ولاية خراسان" الإرهابي في أبريل 2017 واعتقل في مايو 2020 من قبل القوات الأمريكية، وحكم عليه بالإعدام والسجن 800 عام.

كما شغل العديد من أقاربه، بمن فيهم شقيقه، مناصب مهمة في الحكومة الأفغانية السابقة.

يذكر أن عدد من مسلحي طالبان انشق عن الحركة وانضموا إلى تنظيم داعش في هذه المنطقة.

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