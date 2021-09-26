بالفيديو.. دقت ساعة الحسم اليمنية لتحرير شبوه

العالم - خاص بالعالم

وقال اليوسفي في حديث لبرنامج المشهد اليمني على شاشة قناة العالم الاخبارية: ان التوجه لتحرير محافظة أبين بعد استكمال المعركة في محافظة البيضاء أمر طبيعي لتطهير الاراضي اليمنية من احتلال العدوان.

وشدد اليوسفي على ان تحرير محافظة البيضاء سيقطع الطريق على الدواعش في المناطق الجنوبية في اليمن موكداً ان الميدان يثبت بأن اميركا هي الداعمة الأساس لعناصر القاعدة في اليمن.

من جهته قال الاعلامي اليمني محمد القاعدي ان القوات اليمنية المشتركة قادرة على تطهير جميع الأراضي اليمنية بدعم من أبناء الشعب من ايادي العدوان الغاشم على اليمن.

واوضح القاعدي ان الركيزة الأساسية في تواصل الانتصارات على قوى العدوان هي أن القبيلة اليمنية وقفت إلى جانب القوات اليمنية المشتركة.

وأكد القاعدي ان تقدم القوات اليمنية المشتركة في المناطق الجنوبية يأتي في سياق استكمال المعركة التي بدأت لتحريرها من الاحتلال.